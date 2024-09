Jenna Ortega cumple 22 años: La ex niña de Disney que se volvió la reina del terror

Embed

Con el tiempo, Ortega empezó a diversificar su carrera con roles más maduros, destacando en 2019 con la serie You de Netflix y en películas de terror como Scream y The Fallout: La vida después, donde, a sus 17 años, fue elogiada por su poderosa interpretación de una sobreviviente de un tiroteo escolar. Pero su crecimiento artístico no terminó ahí: en 2022, asumió el protagónico de Merlina en la serie de Netflix dirigida por Tim Burton, donde su versión como la hija de Los Locos Addams le valió un Critics' Choice Super Awards como mejor actriz de terror y hasta una nominación al Globo de Oro. Ella y Burton, encantado con su actuación, volverían a colaborar juntos en la comedia negra Beetlejuice Beetlejuice, encarnando a la hija de una viuda (Winona Ryder) que vuelve a su hogar familiar para encontrarse con el fantasma Beetlejuice.