Jenna Ortega, durísima contra la cultura woke: "Yo no quiero ver una 'Jamie Bond'"

Originalidad, por favor: Reversiones femeninas afuera

Durante una reciente entrevista con MTV para promocionar su nueva película Beetlejuice Beetlejuice (donde interpreta a Astrid), a Jenna Ortega se le preguntó si estaría interesada en participar en una versión femenina de clásicos como El joven manos de tijera, y su respuesta fue más que clara: "Me encanta que haya más mujeres protagonistas hoy en día. Eso es muy especial, pero deberíamos tener nuestros propios personajes. No quiero ver a una Jamie Bond", afirmó Ortega. Para la joven actriz, la solución no radica en cambiar el género de los personajes que ya existen, sino crear héroes femeninos que tengan su propia identidad.