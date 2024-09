'Beetlejuice 2': ¿Por qué Alec Baldwin y Geena Davis no vuelven en la secuela?

¿Dónde están Alec Baldwin y Geena Davis?

La secuela de Beetlejuice, titulada Beetlejuice Beetlejuice, recupera a gran parte de sus estrellas, como Michael Keaton y Winona Ryder, pero deja fuera a Alec Baldwin y Geena Davis, quienes interpretaron al matrimonio de fantasmas Adam y Barbara Maitland en la cinta original. Aunque su ausencia generó preguntas en el público, el director Tim Burton le explicó su decisión a la revista People sobre por qué no incluyó a estos personajes: "Creo que lo importante para mí era que no quería cumplir con todos los requisitos. Así que, aunque eran una parte integral increíble de la primera, me estaba centrando en otra cosa". Por otra parte, según él, su enfoque principal era explorar la dinámica de las tres generaciones (madre, hija y abuela), la cual sería el núcleo de la secuela y descartaba por completo la trama de los Maitland.