¿Qué le pasó a Miss Argentina de 'Beetlejuice'? El musical revela toda su historia

Miss Argentina, una reina de belleza que no vio más allá de su reflejo

En el musical de Beetlejuice estrenado en 2018, Miss Argentina ya no es simplemente el personaje de fondo que se encarga de recibir a los muertos en el inframundo como muestra la película, sino que esta vez es la portavoz de una dolorosa verdad: no apreciaba la vida hasta que fue demasiado tarde. Después de que Lydia y su padre Charles llegan al más allá en busca de su madre, se encuentran con Miss Argentina que, en su canción "What I Know Now" ("Lo que sé ahora"), les cuenta cómo se sentía profundamente infeliz y atrapada en sus propias inseguridades, a pesar de vivir lo que muchos considerarían una vida de ensueño —rodeada de lujos, fiestas y glamour—.