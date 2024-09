Adam Sandler cumple 58 años: El payaso aniñado que se ganó el respeto de la crítica

Los inicios de Adam Sandler en la TV hasta el cine

Nacido en Brooklyn en 1966, Adam Sandler creció en Manchester, New Hampshire, como el menor de cuatro hermanos. Desde muy chico, su inclinación por la comedia lo hacía destacar en la escuela, pero no siempre en forma positiva, porque lo vivían mandando a la dirección. Fue su hermano quien lo incentivó a hacer stand-up, disciplina en la que debutó a los 17 años en Boston, lo cual lo llevó más tarde a estudiar actuación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, donde se recibió en 1988.