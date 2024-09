78 años del nacimiento de Freddie Mercury: La vida del genio que redefinió el rock

El ascenso al Olimpo del rock

Queen irrumpió en la escena musical con su álbum debut en 1973, pero fue "A Night at the Opera" de 1975 el que los elevó a la fama internacional, gracias al éxito de la canción Bohemian Rhapsody, escrita por el propio Mercury, que dominó las listas británicas durante nueve semanas y revolucionó el concepto de los videos musicales, anticipando la importancia de la imagen en la industria musical. La banda siguió creciendo gracias a otros temas como We Will Rock You y We Are the Champions, posicionándose como una de las bandas más influyentes de la década de los 70.