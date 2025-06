Axel Kicillof: "Creo que AmCham pidió directamente la condena de CFK"

Se refirió así a lo que ocurrió en marzo, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos les prohibió a Cristina Kirchner y a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, entrar a ese país, por considerarlos personas involucradas en casos de corrupción.

En esa oportunidad, el secretario de Estado, Marco Rubio, de alta sintonía con los libertarios a nivel local, publicó un comunicado para notificar la novedad.

“Hoy la derecha, la ultraderecha, se ha convertido en una especie de club trasnacional del que Milei forma parte ”, indicó Kicillof.

En eso, planteó que él siente una “conmoción total” en este momento. “Hacía días que venían preanunciando esto con diferentes trascendidos, idas y vueltas, y ahí está: acaban de hacer el desastre. Condenan a Cristina en una causa absolutamente toqueteada y preparada para hacerlo sin pruebas y por fuera del derecho", remarcó y añadió: “ Creo que tiene un carácter de intimidación y disciplinamiento de la dirigencia política. Observamos que la condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable desde la responsabilidad, más allá de que tampoco se encontraron ni subejecuciones ni desvíos de las obras que analizaron. Ni siquiera hay algo para constatar, como en otros casos: una afirmación, un hecho”.

Además, Kicillof aseguró que esas obras en cuestión habían sido autorizadas por el Congreso en el Presupuesto y que también está rota en esta causa la “cadena de responsabilidades” porque no están implicados, por ejemplo, el jefe de Gabinete, ni los ministros del área, ni las autoridades provinciales que firmaron los conformes, pero sí la entonces presidenta.

“Se la condena por algo que no existió y que no está probado, con lo que no tuvo nada que ver, sin garantías de defensa. Tiene todos los condimentos para decir que si no les gusta lo que hace determinado funcionario o dirigencia política, te va a caer una condena, aunque no tengan pruebas“, enfatizó el gobernador, que tiene intenciones presidenciales en 2027, en sintonía con el discurso de los distintos referentes del kirchnerismo al respecto de Vialidad.

Convencido de que este “embate del poder” está direccionado a los líderes que aplican políticas “en favor de la mayoría”, Kicillof no obstante avisó: “El mensaje es que no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando. Buscaremos la forma, los caminos. Y desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar y tomar amenazas, por más tremendas que sean”.

Axel Kicillof: "Hoy estamos en otro país"

En otra entrevista con Cenital, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió al impacto político de la detención de Cristina Kirchner, quien se había postulado como candidata en la Tercera Sección Electoral, y evitó definir si se mantendrá o no el calendario electoral previsto en territorio bonaerense.

“La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, sostuvo en diálogo con Cenital. Y agregó: “La verdad que estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”.

El gobernador dio estas declaraciones en medio de las especulaciones sobre una posible modificación del cronograma electoral bonaerense. Si bien ya se decretó el desdoblamiento con respecto a las elecciones nacionales, Kicillof aclaró que no tomó ninguna decisión al respecto: “Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación”.

Ante la insistencia por una definición concreta sobre ese punto, respondió: “No, no sé. Sé que ha pasado algo muy tremendo y que bueno, las consecuencias de toda índole las vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Sí creo que hay una vocación importante de todos los sectores de ver cómo buscando una lista en común, era lo de lo que veníamos hablando”.

Axel Kicillof insistió en que todavía no puede tomar una posición sobre el futuro político inmediato de la provincia: “Obviamente hoy no te puedo decir nada nuevo ni nada distinto, porque estamos ante una situación tremenda, un terremoto político, histórico, judicial, un cambio de reglas, un cambio de perspectiva. Bueno, no, no sé, me parece todo medio de detalle”.

La entrevista incluyó además una consulta sobre la posibilidad de un indulto a Cristina Kirchner en caso de que él accediera a la Presidencia. Kicillof esquivó una respuesta tajante pero advirtió: “Hubo algunas discusiones sobre eso. Creo que también el que recibe el indulto... hubo discusiones de todo tipo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cenitalcom/status/1932592266897465429&partner=&hide_thread=false Si Axel Kicillof fuera presidente, ¿indultaría a Cristina?



La pregunta de @ertenembaum y la respuesta del gobernador de la provincia de Buenos Aires.



En 540°: https://t.co/QJBvYTaxLw pic.twitter.com/IE9iZML5ux — Cenital (@cenitalcom) June 11, 2025

El mandatario bonaerense fue enfático en su condena al fallo que derivó en la detención de la líder peronista: “Yo de mi lado, te voy a decir, este fallo es una vergüenza”. Y añadió: “Sí creo que para el peronismo y para la Argentina y para la dirigencia que esta situación perdure es realmente una vergüenza. Algo muy, muy dañino, muy dañino”.

En la misma línea, cuestionó los argumentos que circularon en algunos sectores económicos y mediáticos en relación con una supuesta mejora en el clima de negocios tras la detención: “Hoy escuchaba un tarado diciendo ‘bueno, ahora que Cristina no puede ser, van a venir los inversores’. ¿Quién va a venir a un país como pasó con Lula? ¿No? Que quién va a venir a un país donde el partido judicial da, quita libertades y todo tipo de situaciones sin motivo”.

Axel Kicillof buscó encuadrar lo sucedido como parte de un fenómeno más amplio: “Yo creo que lo que hay que arreglar es muy profundo. Esto, lo que hay que arreglar es muy profundo, obviamente. Y hay otras situaciones muy injustas también y todo es muy, muy grave”.

En su análisis sobre el futuro del peronismo en este contexto, el gobernador bonaerense remarcó: “Me parece que por eso empezar a hablar de hipótesis, en esta situación... Yo lo que digo es que Cristina de ninguna manera, de ninguna manera tiene que estar presa”.

“Estamos todos un poco conmovidos”, insistió. Y repitió: “Estamos en otro país en este momento”.

