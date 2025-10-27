Sorpresa en el Congreso: Virginia Gallardo, la única mediática en ganar una banca

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Virginia Gallardo (@virchugallardo)

La Libertad Avanza y la excepción llamada Virginia Gallardo

Gallardo no inventó el cruce entre la farándula y la política, pero fue la única que lo hizo funcionar este año. Durante la campaña dijo: "Decidí involucrarme porque creo en un país que pueda salir adelante desde el trabajo y la libertad. No soy parte de la política tradicional y eso me motiva", y lo repitió incluso cuando la tildaban de improvisada. Lo cierto es que supo mostrarse sin miedo al prejuicio y con un relato coherente con el de Milei, que la acompañó en un acto en Corrientes semanas antes de la elección.

En redes, sumó una cuota emocional cuando recordó a Ricardo Fort, con quien había tenido una relación mediática en 2009: "Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", escribió en Instagram. Esa publicación se viralizó y le dio un costado humano a una campaña que, a diferencia de otras, no se apoyó en el escándalo sino en la cercanía.

image Gallardo logró conectar su perfil mediático con un discurso político genuino y libertario, mientras recordaba a Fort en redes. Su caso se suma a famosos como Granata, Artaza y Brandoni.

El caso de Gallardo se suma a una larga lista de artistas que intentaron el salto al poder: Amalia Granata en Santa Fe, que hoy sigue firme en la Legislatura; Nito Artaza, que fue senador por Corrientes; Luis Brandoni, histórico radical que fue diputado; o Palito Ortega, que llegó a gobernador y hasta soñó con la Presidencia. Más atrás en el tiempo, Carlos Reutemann, otro caso emblemático, pasó de la Fórmula 1 al Senado y se ganó el respeto de todos los bloques.

Pero hoy el contexto es distinto: la gente ya no compra la fama como carta de presentación, y por eso el triunfo de Gallardo sorprende. Porque no llegó con una máquina atrás ni con un apellido de peso, sino con una historia conocida y una campaña austera, que apeló más al trabajo y al discurso libertario que al show.

Gallardo entró al Congreso en un momento donde ser "nuevo" todavía vende, pero sostenerlo va a ser otra historia. Su desafío arranca recién ahora: demostrar que detrás de su sonrisa hay una diputada que puede hablar en serio. Y eso, en la política argentina, vale mucho más que ser tendencia.

