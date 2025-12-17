Copa Intercontinental: ¿Quién es Matvéi Safónov? El nuevo héroe de PSG

Luego de un par de buenas presentaciones se ganó la titularidad y llegó el partido de su vida. La final de la Copa Intercontinental ante Flamengo, donde todo ya es historia conocida pero de todas formas se la contamos. El “Mengao” pateó 5 penales, solo Nico De La Cruz convirtió, luego Matvéi Safónov detuvo los penales del español Saúl, los brasileros Pedro y Pereira y el uruguayo Araújo, para meterse en la historia grande del fútbol mundial.

