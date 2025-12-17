Copa Intercontinental: ¿Quién es Matvéi Safónov? El nuevo héroe de PSG

El PSG acaba de ganar su primera Copa Intercontinental y su héroe fue Matvéi Safónov, su arquero, que detuvo 4 penales de 5 en la serie que definió todo, en el partido habían empatado 1 a 1 en los 120 minutos de juego. El ruso tiene una historia particular, la cual repasamos en estos párrafos.
Si uno busca en Wikipedia el nombre de Matvéi Safónov, apenas aparecen dos párrafos sobre la carrera del arquero ruso del PSG. Poca información, las estadísticas y nada más. Inclusive su página no es actualizada desde mayo de 2025. Pero ahora es el nombre que todo el mundo busca en internet, y pasó de ser un completo desconocido al héroe del conjunto parisino.
Matvéi Safónov nació el 25 de febrero de 1999 y tiene 26 años, solo jugó en dos clubes, Krasnodar de Rusia y PSG. Con el club ruso jugo durante 10 temporadas desde la 3º División hasta la 1º. Fue 1 temporada en 3º División (jugando para el filial, FC Krasnodar 2), 2 en 2º División (jugando para el filial, FC Krasnodar 2) y 7 en 1º. Luego de pasar toda su carrera en su país emigró por 20 millones de euros al PSG en la temporada actual (24/25).
Llegó para pelearle el puesto a Gianluigi Donnarumma pero un error garrafal en la Champions League que casi lo deja afuera al PSG en primera fase (luego se metió 15º y fue campeón) lo devolvió a las sombras. Tras la partida del portero italiano y la llegada del francés Lucas Chevalier desde Lille para reemplazar al italiano, sus esperanzas de jugar se desvanecieron.
El ruso tenía más minutos en su selección, y eso que juega para Rusia (país que no disputa competencias internacionales por sanción desde la guerra de Ucrania), que en el PSG, así que imagínense lo poco que jugaba en su club. Pero Chevalier se lesionó y llegó su momento.
Luego de un par de buenas presentaciones se ganó la titularidad y llegó el partido de su vida. La final de la Copa Intercontinental ante Flamengo, donde todo ya es historia conocida pero de todas formas se la contamos. El “Mengao” pateó 5 penales, solo Nico De La Cruz convirtió, luego Matvéi Safónov detuvo los penales del español Saúl, los brasileros Pedro y Pereira y el uruguayo Araújo, para meterse en la historia grande del fútbol mundial.
