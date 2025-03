"Edenor invirtió más de Edesur, por eso los cortes son más amplios en los distritos del Sur"

image.png Edesur no informó aún el motivo de los cortes de luz generlizados

La red funciona bien si no hay picos de consumo. Si se produjeran picos de demanda por domos de calor o bien olas de frío, no tendríamos reservas para evitar los colapsos.