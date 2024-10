El apagón de Enel (Edesur) en el centro de la elección en Sao Paulo

Ambos ya confirmaron su participación en el siguiente debate que organizan Folha, UOL y RedeTV!, el jueves 17/10, a las 10:20.

El balotaje será el 27/10.

Enel

Nunes quiso responsabilizar a Lula da Silva, que es el aliado de Boulos. Según Nunes es el gobierno federal quien debe interrumpir la concesión y no él.

Boulos provocó a Nunes, culpándolo del problema y diciendo que lo estaba evitando: "Siempre es problema de otros, ¿no? No se podan los árboles, ¿y Lula también tiene la culpa? Voy a sacar a Enel de São Paulo, porque es necesario que haya un alcalde con pulso, con firmeza, no un alcalde vacilante. S. Paulo es rehén de estas 2 incompetencias, la de Enel y la del alcalde. Una cosa es la propaganda de quienes, en época electoral, quieren decir lo que hicieron, y otra cosa es lo que se vive".

Nunes dijo que el diputado Boulos "ni siquiera leyó el contrato" de la concesión y que "el gobierno federal no hizo nada" luego del otro apagón, en noviembre 2023.

Nunes a Boulos: "Diputado, explique por qué no hizo nada. Lo que digo es que fui allí (N. de la R.: a Brasilia), pedí que sacaran a Enel, usted no hizo ningún proyecto para cambiar la ley federal. ¿Cómo le vamos a creer? Es inaceptable lo que esta empresa Enel le ha hecho a la ciudad de São Paulo, es inaceptable que el gobierno federal, que tiene la concesión, la regulación y la supervisión, no haya hecho nada desde noviembre del año pasado".

Boulos mencionó a Bolsonaro al afirmar que el presidente de Aneel, Sandoval Feitosa, fue designado por el exPresidente, quien respalda a Nunes.

Boulos afirmó que Bolsonaro y el senador Ciro Nogueira Lima Filho (PP / Piauí), designaron a Feitosa y deberían presionarlo ahora para que tome medidas en relación con Enel.

El apagón afectó a más de 2 millones de hogares en São Paulo. Durante el debate, 340.000 propiedades seguían sin electricidad.

El debate

El programa fue sobre un modelo de banco de tiempo en los bloques de enfrentamiento directo, y ambos candidatos podían abandonar el púlpito y desplazarse por el estudio.

Boulos retó a Nunes a revelar su secreto bancario, cuando se cruzaron por la llamada 'mafia de las guarderías' (causa en la que se investiga los pagos a Nunes y su familia en una trama de blanqueo de capitales). El alcalde no respondió al desafío, lo que generó repercusión entre espectadores y analistas políticos.

En medio del intercambio de 'chicanas', intentaron confraternizar.

Nunes afirmó que Boulos "hace el ridículo" y "no sabe muy bien lo que significa trabajar".

Boulos, en tono irónico, recomendó calma a Nunes cuando al alcalde se le cayó un papel.

Nunes: “¿Estás bien?”, abrazando a su rival. "Yo estoy bien, ¿y tú estás bien?", respondió Boulos.

"No me intimidarás", dijo Nunes. “Nunca”, respondió Boulos.

"Vengo de la periferia, del Parque Santo Antônio, no tengo miedo de nada, sólo de Dios", aclaró Nunes.

Pero luego del corte publicitario, Boulos afirmó que el equipo de Nunes "hizo un escándalo" por el acercamiento físico. "Mantendré la distancia para que no se asusten", bromeó.

Los números

Según una encuesta de Datafolha del jueves (10/10), Nunes tiene el 55% de la intención de voto, y Boulos el 33%.

Nunes luego mencionó la encuesta de Datafolha: "Es casi ridículo, está desesperado, 58% de rechazo, no va a ganar nada más. Va a perder una más", afirmó sobre Boulos, quien desafió a Nunes a repetir sus recientes declaraciones, en entrevistas con canales bolsonaristas, sobre su oposición a la vacunación obligatoria.

Nunes, sin embargo, mantuvo su guiño a los votantes conservadores y religiosos, afirmando que estaba en contra del llamado "pasaporte de vacunas. Imagínese tener que mostrar un documento para ir a misa, al culto, para entrar a un restaurante".

Boulos le dijo que al aliarse con Bolsonaro, Nunes se convirtió en su "loro repetidor", pero cuando "piensa que no necesita [al ex Presidente], empieza a defender otra cosa".

Nunes afirmó que, habiendo sido concejal, diputado y alcalde, tiene experiencia para gobernar la capital, mientras que Boulos es inexperto y "le tiene miedo a la policía".

Boulos no respondió cuando Nunes cuestionó por qué el PSOL había votado en contra de importantes proyectos en São Paulo, como la reducción de impuestos y la creación de Vilas Reencontro, destinadas a la recuperación de drogadictos.

Pero luego Boulos retrucó: "Lo que está en juego en estas elecciones no es la experiencia o la inexperiencia. Es dejar las cosas como están o cambiarlas. Es necesario enfrentar el sistema podrido que se ha instalado en la alcaldía desde [João] Doria y que representa Nunes".

Boulos afirmó que tiene en su equipo a Marta Suplicy (PT, ex alcalde) y que ella "aportará su gran experiencia". También que su rival habla de una ciudad que "sólo existe en su propaganda" .

"Quienes defienden la desmilitarización, que es el fin de la Policía Militar, no están en condiciones de hablar de seguridad. Quienes defienden la liberación de drogas, como es el caso de Guilherme Boulos, no están en condiciones de hablar sobre este tema", replicó Nunes.

Enel

Presionado para dar respuestas, el presidente de Enel, Guilherme Lencastre, reiteró que la empresa debe contratar 1.200 electricistas propios. La cifra ya figuraba en la planificación de la empresa anunciada en el período poscrisis de 2023, con fecha límite para completarse en marzo de 2025, recordó Folha de S. Paulo.

Informes administrativos de la concesionaria muestran que el número de trabajadores propios creció sólo en 127, de 3.912 a 4.039, entre el 2do. trimestre de 2023 (antes del apagón) y el mismo período de 2024, el dato más reciente disponible en documentos oficiales. El número de personas adicionales representa el 10,6% de lo prometido.

En el mismo período, se incorporaron a la plantilla de la empresa 872 empleados subcontratados, pasando de 11.700 a 12.572. En la suma de la plantilla propia y subcontratada, la plantilla de la compañía aumentó de 15.612 a 16.611. Hay 999 trabajadores más, lo que supone un aumento global del 6,4%.

El sindicato afirma que, desde abril, la empresa ha despedido a 227 profesionales, cifra no confirmada por la concesionaria.

Alrededor del 60% de los profesionales de la empresa son trabajadores del sector operativo, es decir, actúan en actividades relacionadas con la distribución de energía, según el Sindicato de Trabajadores Eléctricos del Estado de São Paulo.

El grupo de empleados contratados por los proveedores de servicios tendría menos experiencia, según el titular del Sindicato Eléctrico de São Paulo, Eduardo Annunciato.

"La empresa tercerizada suele quedarse con un 20% de los empleados antiguos, con mucha experiencia, para tener la memoria técnica, y con el resto van rotando, hay un cambio de gente todo el tiempo", dice Annunciato.