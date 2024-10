Pichetto replicó a Javier Milei: "El Gobierno ignora la historia"

“Yo podré no saber de economía, pero el Gobierno ignora la historia”, afirmó Pichetto en diálogo con el portal Infobae. Y aunque evitó confrontar de manera directa con el Presidente, replicó: “Yo contesto en términos políticos, no hago política personal, no agravio ni hago ofensas a las personas, que es una característica de este Gobierno ”.