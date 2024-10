Nelson Castro liquidó a Javier Milei por la universidad pública: "Ignorancia tremenda"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1845236259268039150&partner=&hide_thread=false "La universidad se convirtió en un obstáculo para la movilidad social"



Javier Milei afirmó que "en un país donde la mayoría de los niños son pobres y no saben leer", la Universidad gratuita "se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos". pic.twitter.com/6xlUlLRcqW — Corta (@somoscorta) October 12, 2024

"El Presidente debería ir a las facultades. Debería ver, así como debería ver lo que se hace en el CONICET, y desprenderse del tema político. Pero no porque no exista, sino porque no es la realidad del día a día", continuó.

El Presidente debería aprender sobre lo que hizo Sarmiento. La universidad pública no se va a poder privatizar. Es algo irrealizable. No está viendo el Presidente, como consecuencia de su nivel de confrontación, es una discusión sobre contenido universitario, tipos de carrera

"Hay que hacer un análisis de qué pasa con las deserciones académicas. Hay debates que están en el mundo y que no ocurren. Hay docentes de primer nivel que pudiendo estar trabajando en todo el mundo, se han quedado en Argentina. Todo eso tiene un valor que cuando el presidente se expresa, se desecha mostrando un nivel de ignorancia", concluyó el conductor.

Nelson Castro fue víctima de la IA: Video falso promocionando estafa

Es de público conocimiento que los alcances de la IA se están volviendo preocupantes en términos de las producciones falsas que es capaz de crear para diversos fines. En este contexto, a principios de septiembre fue Nelson Castro, periodista de TN y Radio Rivadavia, víctima de la inteligencia artificial para promocionar una estafa de Telegram.

Si bien puede identificarse con facilidad que el material es falso, no sólo por el montaje de las imágenes sino además por el propio mensaje que comunica el falso Castro, lo que resulta realmente sorprendente es cómo la IA logró emular la voz del periodista casi de manera idéntica.

"La mujer más rica de Argentina, llamada Julia, ayuda a los ciudadanos de a pie. Abrió un canal de Telegram en el que el saldo de cada suscriptor se repone en 100 mil. Para empezar, se necesita una suscripción a la cuenta de Telegram del canal y no una gran cantidad de dinero", introduce el supuesto Castro.

Es una chica honesta que quiere ayudar a todo el mundo con una garantía. Ya son muchas las personas del todo el país que han confiado en ella

"El canal de Julia ha sido aprobado por el Banco Central de Argentina y se la ha concedido una licencia", concluye la publicidad. El video se difundió en redes sociales y llamó poderosamente la atención de los usuarios por su naturaleza bizarra, aunque no fue siquiera necesario que el conductor saliera a aclarar la situación

