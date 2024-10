Rating: Lali Espósito midió más que Javier Milei en lo de Susana Giménez

image.png Lali Espósito logró 15 puntos de rating en el programa de Susana, dos puntos más que el presidente Javier Milei.

"No conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo... Lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera". Este cruce entre ambos le dio un tinte especial a la entrevista de anoche, en la que quedó claro que, al menos en términos de popularidad, Lali le ganó la pulseada a Milei.