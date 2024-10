Fernando Gago no llegó a Boca y Bolavip ya le disparó con un posteo sugerente

De hecho, Urgente24 ha mostrado la opereta que Toti Pasman lleva adelante en las redes sociales de Bolavip contra Juan Román Riquelme. Pasman es el chivo expiatorio del sitio para destrozar, cada vez que puede, al presidente Xeneize.

Lo cierto es que, ahora, también aprovechó la confusa llegada de Fernando Gago a La Ribera para dejar un sugerente posteo que, por su falta de contexto, bien podría entenderse como un proyectil al futuro entrenador de Boca.

image.png

El arribo del futuro DT fue confuso porque se generaron demasiados rumores sobre su inminente llegada al Xeneize que luego contrastaron con unas contundentes declaraciones del propio Gago, al afirmar: "La verdad no me llamó nadie. Se generó un rumor muy fuerte y la verdad no se de dónde salió". Una semana después, Gago estaba aterrizando en Argentina.

Quizás él lo explique alguna vez, pero hasta ahora no quedó claro si lo que dijo fue verdad o no, o si lo dijo para preservar a sus jugadores y a su club, el Chivas. Quizás, puertas adentro los futbolistas del elenco mexicano sabían que existía la posibilidad de que se bajara del barco.

Bolavip y el sugerente posteo contra Fernando Gago a horas de oficializar su llegada a Boca

En medio de ese ruido, Bolavip subió un posteo a su cuenta de Instagram con la imagen del Gallego Méndez y una frase que declaró hace 4 meses en diálogo con el periodista Juan Pablo Varsky. "Al jugador no podés decirle una mentira, porque de ahí no volvés. Puede ser doloroso pero es lo mejor. Si vos le decís a un jugador que no se entrena bien y por eso no juega y al tiempo lo mejora, le estás enseñando algo", fue la frase de Méndez, entrenador de Vélez, Unión, Godoy Cruz, entre otros equipos.

IMG_9379.jpeg

Acompañado de eso, la descripción de la imagen que hizo Bolavip fue: "Entre los principios futbolísticos del Gallego Méndez, se encuentra LA VERDAD".

Demasiado poco contextualizada y por lo tanto sugerente la frase de Méndez, queriendo pintar una mala imagen de un Fernando Gago que, supuestamente, faltó a la verdad tras irse de esa manera de Chivas.

