Fernando Gago nuevo DT de Boca: pesaje a jugadores y alerta por un integrante

FERNANDOGAGONUEVODTDEBOCAPESAJEAJUGADORESYALERTAPORUNINTEGRANTEFOTO1.jpg Fernando Gago se transformó en el nuevo entrenador de Boca y, ni bien asuma, hará hincapié en el “pesaje” de los jugadores y hay alerta por un colaborador suyo.

Fernando Gago será inflexible con el pesaje del plantel

Según informó el periodista Martín Costa en Radio Continental que reprodujo el portal Planeta Boca, durante el primer contacto formal entre el “Xeneize” y Fernando Gago, éste último dejó en claro que seguirá teniendo el mismo accionar con el peso y tomará una tajante determinación. “La balanza no se negocia, él que llega y no se pesa no juega más. Es una parte que no va a negociar de ninguna manera”, sostuvo.