Sergio Ramos podría jugar el Mundial de Clubes con Boca

sergio-ramos.jfif El jugador declaró en una entrevista que sueña con jugar en La Bombonera.

Sergio Ramos, Boca y el Mundial de Clubes

Lo primero que tenemos que asegurar es que el rumor no es cierto ni falso, es eso, un rumor. Los que le da cierta veracidad es que ni Sergio Ramos ni nadie de Boca salió a decir que no es cierto, o que el club no puede con un contrato como el del ex defensor del Real Madrid.