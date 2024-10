Otro round: Marcela Pagano le 'paró el carro' al biógrafo de Javier Milei

Como si fuera poco, luego remató en otro tuit: "Y por las dudas te aclaro, me importa tres carajos tu opinión".

Pero el cruce no terminó ahí, porque Márquez volvió a responderle, asegurando que él es "superior" (¡!) y por eso "corrijo tus burradas".

"Sospecho que tu lectura académica más compleja debe haber sido el horóscopo", agregó, entre otros descalificativos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Marcelampagano/status/1845916378647138599&partner=&hide_thread=false Jamás podría restringir tu derecho a ejercer la libertad de ser ignorante e imbecil. Saludos desde el barrio El Martillo. https://t.co/k2vcicAfZh — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 14, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Marcelampagano/status/1845916761100796316&partner=&hide_thread=false Y por las dudas te aclaro, me importa tres carajos tu opinión https://t.co/k2vcicANOP — Marcela Pagano (@Marcelampagano) October 14, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NickyMarquez1/status/1845918603956134200&partner=&hide_thread=false Si te importara tres carajos no me restringidas cobardemente. Pero entiendo tu pánico a quedar expuesta intelectualmente al ridículo @Marcelampagano. https://t.co/YmpQJ8UGTM — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) October 14, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NickyMarquez1/status/1845919595275997279&partner=&hide_thread=false Yo sospecho que tu lectura académica más compleja debe haber sido el horóscopo. Por eso corrijo tus burradas. Es un acto caritativo de los que somos superiores: estamos para servir @Marcelampagano https://t.co/STM5SuyX3B — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) October 14, 2024

Como se mencionó al comienzo de la nota, este no es el primer cruce entre Pagano y Márquez. En julio pasado, la diputada había reivindicado a Eva Perón en el aniversario de su muerte, lo que generó la furia de los trolls, que no toleran las opiniones distintas. Entre los agravios que recibió se destacó el del escritor: "por favor denle un manualcito básico a esta muchacha Marcela Pagano porque no puede decir tamañas barbaridades históricas, al reivindicar a una déspota ladrona que forjó el odio y el culto idolátrico al dictador de su consorte y a ella misma".

La diputada libertaria contraatacó con un fuerte mensaje también en X: "La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa", le replicó, junto a un emoji de un beso. Acompañó su posteo con la tapa de la revista Noticias titulada "La derecha hot" -con testimonio de Karina Mujica- y un artículo de La Capital donde se lee: "para cerrar el recorrido de información sobre Nicolás Márquez: su ex mujer lo denunció el 8 de septiembre de 2008 por violencia familiar y por abusar sexualmente de la hija de ambos, de 4 años. Ella asegura, por si faltaba algo, que cuando quedó embarazada, Márquez le exigió que abortara".

Ante esta grave acusación, Nicolás Márquez -que escribió el libro 'Javier Milei, la revolución que no vieron venir'- no se quedó callado: "Jamás estuve imputado en ninguna causa por ningún delito. Como periodista estás muy mal informada y sos notoriamente incompetente. Como 'historiadora' peor. Espero que como Diputada mejores y a quienes te votamos nos representes a la altura de las circunstancias", le espetó.

Luego, Marcela Pagano recogió el guante, y le contestó con ironía: "Algunos aprendieron historia con el 0600 de MDQ. Eso sí que es rompérselo estudiando!".

