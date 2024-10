La selección de elite que quiere a Pep Guardiola

guardiola-inglaterra.jfif La FA inglesa busca a Guardiola para asumir como seleccionador de Inglaterra.

“Pep” Guardiola, en la mira de la FA

Hace unos días el diario británico “The Athletic” publicaba que la FA (Football Association - Asociación Inglesa de Fútbol en español) estaba interesado que Guardiola sea el próximo entrenador de la Selección Inglesa, y no solo eso, es el primero en la lista, su prioridad número uno, y hasta que el español no les diga que no, no buscarán al segundo.