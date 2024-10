Santa Fe: Robaron 2 ametralladores de una comisaría mientras los policías no estaban

Según el denunciante, los tres policías que estaban a cargo de la comisaría fueron a hacer adicionales en una fiesta del pueblo, que se realizó el sábado 12 a la noche. Por eso, los investigadores estiman que los delincuentes ingresaron entre las primeras horas del domingo. Los investigadores descubrieron que la ventana principal de la comisaría no tenía trabas, las puertas traseras no tenían llave ni cerradura, y el patio no tenía tapial.