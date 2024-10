Milei descartó arancelar universidades e insiste: "No quiere ser auditado el que está sucio"

"Gratuita no es, es no arancelada. Alguien la está pagando, la pagan los que no van. El que va [a la universidad] es beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. No es que es gratis", abundó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/castillaeduardo/status/1846160514260320482&partner=&hide_thread=false Milei en LN+: “Si yo pago los intereses de la deuda, con el resto del Presupuesto hagan lo que quieran”. Pagarles a los buitres internacionales a costa de los jubilados, la educación pública y la salud pública. A costa del hambre y la sed del pueblo. pic.twitter.com/cUDwst36q5 — eduardo castilla (@castillaeduardo) October 15, 2024

“No se pagan los impuestos voluntariamente, sino a punta de pistola. ¿Por qué entonces tanto problema porque las queremos auditar? ¿Por qué no quieren ser auditados? No quiere ser auditado el que está sucio”, insistió el Presidente en relación a las auditorías, tras lo cual comentó: “Parte de los alumnos son militantes políticos y habría que ver las cosas que hacen los profesores en las aulas, un tema que también es complicado pero no es parte de esta discusión”, admitió.

Sobre la posibilidad de que se modifique el Presupuesto 2025 para asignar más partidas a las universidades, Milei se deslindó de esas negociaciones: “Yo ni me meto en eso, que determinen la composición del gasto que quieran”, opinó pero advirtió: “Tienen el Presupuesto, vean como quieren reasignar, pero hay una restricción que es el déficit cero; con el resto hagan lo que se les da la gana. Pero no voy a subir impuestos ni tomar deuda nueva”.

