En la noche del jueves (28/08) Mario Pergolini estuvo al frente de una nueva emisión del programa Otro día perdido y de forma inesperada decidió cargar duramente contra la farándula nacional a raíz de la cantidad de peleas que hay en el ambiente.
ÁCIDO Y PICANTE
Mario Pergolini pisoteó a la farándula con un duro descargo: "Es un ring de boxeo"
En medio de su programa Mario Pergolini aprovechó para apuntar directamente contra las figuras del mundo del espectáculo que protagonizan peleas a diario.
"La farándula argentina es un ring de boxeo", comenzó diciendo indignado el comunicador y mostró el portal del Clarín para exibhir a lo que se refería. En pantalla se podían observar diversos cruces entre los que destacaban a Matías Martin y su "cruce inesperado" con Romina Manguel y la "furia" de Beto Casella tras la vuelta de Tamara Pettinato a la televisión.
Y agregó: "Ahora todos se pelean menos yo. Menos yo. No tengo un quilmobo con nadie". Y añadió: "Les pedí disculpas a todos. ¿Y ahora todos ustedes se pelean?". Asimismo, con humor indicó de qué lado se encontraba en algunas de las contiendas y bromeó: "Quiero el Nobel de la Paz".
La reflexión de Mario Pergolini sobre el rol que asumió su madre en su juventud
Es preciso recordar que hace algunos días Mario Pergolini sorprendió a su audiencia al hablar de su madre sobre todo durante su adolescencia.
"Mi mamá la verdad que es una mujer que increíblemente lo entendí de grande, es una mujer que me educó con mucha libertad. Pero lo entendí de grande. Siempre pensé que me tenía todo el tiempo encima, todo", dijo ante la atenta mirada de sus invitadas Juleita Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.
Y luego siguió: "Pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer dije: 'La verdad esta tipa me dejó volar un montón'. Me sentí prisionero estúpido porque la verdad que no lo fui".
Además, recordó su juventud y al comentar que se fue de su casa cuando tenía alrededor de 20 años señaló que fueron años en los siendo joven se rodeaba con los músicos más reconocidos del país como es el caso de Charly García. "Una vida rara", admitió.
