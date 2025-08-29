Mario Pergolini pisoteó a la farándula con un duro descargo: "Es un ring de boxeo"

La reflexión de Mario Pergolini sobre el rol que asumió su madre en su juventud

Es preciso recordar que hace algunos días Mario Pergolini sorprendió a su audiencia al hablar de su madre sobre todo durante su adolescencia.

"Mi mamá la verdad que es una mujer que increíblemente lo entendí de grande, es una mujer que me educó con mucha libertad. Pero lo entendí de grande. Siempre pensé que me tenía todo el tiempo encima, todo", dijo ante la atenta mirada de sus invitadas Juleita Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa.

Y luego siguió: "Pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer dije: 'La verdad esta tipa me dejó volar un montón'. Me sentí prisionero estúpido porque la verdad que no lo fui".

Además, recordó su juventud y al comentar que se fue de su casa cuando tenía alrededor de 20 años señaló que fueron años en los siendo joven se rodeaba con los músicos más reconocidos del país como es el caso de Charly García. "Una vida rara", admitió.

