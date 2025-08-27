Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena con un romance que está generando polémica en el mundo del espectáculo. Su nombre se vincula a Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, y tiene un prontuario complicado, en el que se incluye violencia de género y juicios por deudas de alimentos.
"LE DIJERON QUE NO SE META"
Dicen que Wanda Nara sale con un hombre denunciado por violento y deudor alimentario
Wanda Nara estaría saliendo con Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo (ex de Jésica Cirio) y con un importante historial de denuncias judiciales.
La historia detrás del nuevo romance de Wanda Nara
Según revelaron Yanina Latorre y Majo Martino en Sálvese quien pueda (América TV), Wanda y Martín Migueles estarían saliendo hace dos o tres meses. Según Martino, los presentó "el Tano", un amigo común de Wanda y del peluquero Chaco. Lo particular no es cómo se conocieron, sino que Migueles tiene vínculos con Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio, y antecedentes judiciales que no pasan desapercibidos.
Martino contó cómo Wanda se enteró del pasado de Migueles: "Ayer nos preguntamos si Wanda sabía todo el prontuario de Martín Migueles y la realidad es que lo supo desde un principio, porque llamó por teléfono a una persona del mundo del espectáculo y le consultó qué onda. Esa persona le dijo 'no te metas ahí, está en la causa de Piccirillo'. Wanda le dijo 'ah, ok' y se metió de cabeza”.
La panelista añadió que Migueles tiene un estilo que atrae a Wanda: “Dicen que es un estilo que le gusta mucho a Wanda, porque es como machote, pero también lleva cartera”.
El vínculo se refleja en detalles concretos: la pulsera de oro y brillantes que Wanda mostró en redes sociales habría sido un regalo de Migueles, quien vive en una casa vinculada a Piccirillo, y Martino confirmó que se trata de un obsequio que no pasó desapercibido para quienes siguen sus pasos.
Denuncias y negocios: por qué el pasado de Migueles no pasa desapercibido
Según Yanina Latorre, Migueles tiene varias exmujeres y una hija reconocida, mientras que un niño nacido en 2020 quedó sin contacto. Además, enfrenta juicios por alimentos y denuncias por violencia de género: "Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta".
Migueles es socio de Piccirillo, le lleva comida a la cárcel y figura en causas judiciales relacionadas. Martino lo definió así: “Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa”. Yanina, con su habitual sarcasmo, concluyó: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”.
El entramado revela que este affaire en este entramado hay relaciones, conflictos legales y riesgos mediáticos, que refleja cómo la vida privada de Wanda sigue generando impacto y análisis, mucho más allá de la anécdota de una pulsera o una historia en Instagram.
