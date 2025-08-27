Dicen que Wanda Nara sale con un hombre denunciado por violento y deudor alimentario

image

El vínculo se refleja en detalles concretos: la pulsera de oro y brillantes que Wanda mostró en redes sociales habría sido un regalo de Migueles, quien vive en una casa vinculada a Piccirillo, y Martino confirmó que se trata de un obsequio que no pasó desapercibido para quienes siguen sus pasos.

Denuncias y negocios: por qué el pasado de Migueles no pasa desapercibido

Según Yanina Latorre, Migueles tiene varias exmujeres y una hija reconocida, mientras que un niño nacido en 2020 quedó sin contacto. Además, enfrenta juicios por alimentos y denuncias por violencia de género: "Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo estando embarazada para ponerse de novio con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta".

image Migueles enfrenta denuncias por violencia de género, juicios por alimentos y conflictos legales con Piccirillo.

Migueles es socio de Piccirillo, le lleva comida a la cárcel y figura en causas judiciales relacionadas. Martino lo definió así: “Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa”. Yanina, con su habitual sarcasmo, concluyó: “Wanda tiene una puntería para levantar tipos”.

El entramado revela que este affaire en este entramado hay relaciones, conflictos legales y riesgos mediáticos, que refleja cómo la vida privada de Wanda sigue generando impacto y análisis, mucho más allá de la anécdota de una pulsera o una historia en Instagram.

