'El Vengador Tóxico' divide al público: Críticas de lujo y salidas masivas en cines

El enfoque de Blair abraza el caos y la exageración del original, metiendo gore explícito, humor grotesco y personajes caricaturescos, sin intentar suavizar nada. Esta no es una megaproducción tipo Marvel: es un filme que busca incomodar y sorprender, y que está pensado para quienes disfrutan del cine de culto más extremo.

Amor u odio: Por qué el reboot divide a los espectadores

Lo más llamativo hasta ahora son los abandonos masivos en funciones anticipadas. Usuarios de Reddit y X comentaron que las salas se vaciaron en apenas 40 minutos. Y la razón es que la película no perdona a quienes esperan un superhéroe clásico o un tono familiar. La violencia exagerada, los chistes grotescos y el exceso de efectos prácticos generan un choque directo con el espectador promedio.

Para los fanáticos del género, el remake es exactamente lo que buscaban: caos total, barro tóxico y humor retorcido que homenajea los 80s y 90s sin suavizarlo. Pero para el público general, la experiencia podría resultar agotadora o directamente repulsiva. La película no negocia: o te rendís a su locura o te levantás y te vas.

Embed Most walkouts I've ever had with a screening at the Odeon Scream Unseen of The Toxic Avenger pic.twitter.com/jSFnkyWEcY — Danny B (@Danbremner1996) August 25, 2025

Esta polarización es parte de la estrategia del filme: una película que genera pasión, rechazo y culto al mismo tiempo. A diferencia de cualquier superhéroe contemporáneo, El Vengador Tóxico no busca complacer masivamente; busca provocar, divertir y dejar marcados a quienes entran a la sala con ganas de experimentar algo distinto.

