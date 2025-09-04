La miniserie de 8 capítulos que la crítica califica como "magistral"

Por su parte, en FilmAffinity, los usuarios también dejaron en claro su fascinación. Allí puede leerse: “Es una serie que te engancha desde el principio y que te hace pensar incluso días después de haber visto un capítulo. La interpretación de los personajes, especialmente el de Michelle Dockery dan un realismo bárbaro y consiguen meterte en la situación tan desesperada de la familia".

Otro comentario reforzó esa idea: “Me gusta todo en ella, las interpretaciones de todos son magistrales, su ambientación de oscuros y su clima de angustia no te deja un respiro”. Y un último aporte, igual de contundente, la elevó a la categoría del mejor cine: “Impresionantes ocho horas más parecidas al buen cine, que no olvidarás fácilmente”.

image "Defender a Jacob", disponible en Apple TV.

Al final del camino, "Defender a Jacob" es más que un simple thriller judicial; es un profundo estudio sobre la lealtad, la duda y el amor incondicional de los padres. Es una invitación a ponernos en la piel de una familia que ve cómo su mundo se desintegra, y a preguntarnos hasta dónde llegaríamos por defender a un ser querido.

