El ex vice ministro de Economía de Axel Kicillof (2013-2015), Emanuel Álvarez Agis, sostuvo que "una derrota en septiembre de Milei tendría efecto dominó para el oficialismo y abriría la chance de una nueva derrota en octubre" en las parlamentarias nacionales de medio término.
ADVERTENCIA DE ÁLVAREZ AGIS
"Derrota de Milei el 7/9 implicaría presión en mercado de cambios y dólar en techo de la banda"
" Sin una mala elección, la refinanciación de deuda fue del 60%, ¿A cuánto podría caer si LLA tiene una derrota en provincia?” se preguntó Emanuel Àlvarez Agis.
“El riesgo país empezó a subir cuando el Palacio de Hacienda dijo que ya no iba a acumular reservas porque básicamente a los acreedores les interesa cobrar y si no ahorramos, no vamos a hacerlo”.
El titular de la consultora PxQ analizó la situación política del continente.
“La experiencia que tenemos con los outsiders de la política en nuestra región es que cuando discuten fuerte con el Congreso Nacional todo termina en una crisis institucional. Trump tuvo dos impeachment, lo mismo pasó con en Brasil con Jair Bolsonario y Gabriel Boric en Chile estuvo a punto de soportar algo similar”.
Ganar elecciones pero perder la economía
“Ya vimos con Mauricio Macri y Alberto Fernández que todo termina mal cuando un presidente fuerza la economía poniendo quinta a fondo para ganar una elección de medio término. Se forzó al dólar para que tuviera una cotización baja y frenara la inflación. Pasó con Cambiemos en 2018 y luego con el gobierno de Alberto”.
“Milei no es un gobierno libertario ni de cerca. No es sostenible lo que hace para bajar la inflación o recuperar la moneda. El dólar no fue a $ 1.000 flotando como él pronosticaba. Para mantenerlo por debajo de $ 1.400 estamos sacrificando la actividad y las reservas”.
Àlvarez Agis trazó diferencias entre la actual gestión y el programa económico de los años 90.
“No es un modelo para 10 años como la convertibilidad. Con suerte, llegará hasta las elecciones de Octubre. Las cosas salieron mal. Bajar la inflación rápido es fácil, que se mantenga en el tiempo es mucho más difícil”.
Finalmente, el economista pidió repartir las culpas.
“Hagámonos cargo de lo que nos toca porque Macri, Cristina, Alberto y Milei no son marcianos. Votamos gente que nos dice que vamos a salir sin dolor y rápido”.