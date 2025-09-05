"Derrota de Milei el 7/9 implicaría presión en mercado de cambios y dólar en techo de la banda"

Emmanuel Álvarez Agis Emmanuel Álvarez Agis analizó la economía de Javier Milei

Ganar elecciones pero perder la economía

“Ya vimos con Mauricio Macri y Alberto Fernández que todo termina mal cuando un presidente fuerza la economía poniendo quinta a fondo para ganar una elección de medio término. Se forzó al dólar para que tuviera una cotización baja y frenara la inflación. Pasó con Cambiemos en 2018 y luego con el gobierno de Alberto”.

Si estamos todos paseando por el mundo, este no es el valor del dólar. Necesitamos un presidente que se transforme en estadista y le diga a la gente que no hay soluciones rápidas o mágicas. Cuando él decía dolarización y ajuste para la casta todo pensaron que iba a ser un cambio sin dolor. Perdería una elite que debía ser ajustada. No pasó eso y el ajuste fue para el grueso de la sociedad.

“Milei no es un gobierno libertario ni de cerca. No es sostenible lo que hace para bajar la inflación o recuperar la moneda. El dólar no fue a $ 1.000 flotando como él pronosticaba. Para mantenerlo por debajo de $ 1.400 estamos sacrificando la actividad y las reservas”.

Àlvarez Agis trazó diferencias entre la actual gestión y el programa económico de los años 90.

“No es un modelo para 10 años como la convertibilidad. Con suerte, llegará hasta las elecciones de Octubre. Las cosas salieron mal. Bajar la inflación rápido es fácil, que se mantenga en el tiempo es mucho más difícil”.

Finalmente, el economista pidió repartir las culpas.

“Hagámonos cargo de lo que nos toca porque Macri, Cristina, Alberto y Milei no son marcianos. Votamos gente que nos dice que vamos a salir sin dolor y rápido”.