Luis Majul le dejó 10 consejos a Javier Milei luego de la "aplastante derrota"

Entre los consejos más destacados, el periodista propuso:

Pedir disculpas y abandonar la soberbia y la arrogancia.

Ignorar a Cristina Kirchner, evitando las descalificaciones personales, y concentrarse en el riesgo de un eventual gobierno de Axel Kicillof.

Dar señales en la microeconomía, más allá de los números macro.

Reparar el vínculo con los discapacitados y sus familias, diferenciando fraudes de necesidades reales.

Reducir la exposición política de Karina Milei y separar a Lule Menem del Gobierno hasta que la Justicia avance en sus causas.

Mostrar gestión concreta, como rutas e infraestructura, y comunicarlo.

Bajar el nivel de confrontación con periodistas, artistas, economistas y empresarios, diferenciando intereses de ataques personales.

Buscar acuerdos parlamentarios básicos que permitan al oficialismo encauzar su agenda sin resignar el equilibrio fiscal.

Javier Milei y la autocrítica

El planteo de Majul refleja un clima que empieza a extenderse más allá del periodismo: dentro y fuera de La Libertad Avanza crece la percepción de que el estilo de confrontación permanente, que fue una marca registrada en la campaña presidencial, hoy puede volverse en contra del Gobierno.

La derrota en la provincia de Buenos Aires, coinciden distintos analistas, funciona como un llamado de atención para Milei. La pregunta ahora es si el Presidente tomará nota de esos consejos y ajustará el rumbo, o si profundizará la estrategia que lo llevó al poder pero que, en estas elecciones, le dio la espalda en el distrito más grande del país.

