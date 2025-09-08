La derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas dentro del oficialismo y abrió un debate sobre las razones que explican el traspié en el principal distrito del país. La mayoría de los analistas coinciden en que el tono confrontativo, la soberbia y los gestos de violencia política terminaron siendo determinantes para el resultado adverso.
Luis Majul le dejó 10 consejos a Javier Milei luego de la "aplastante derrota"
El periodista Luis Majul le dejó un extenso mensaje al presidente Javier Milei en X. Enumeró 10 consejos tras la derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires.
Uno de los primeros en poner negro sobre blanco fue el periodista oficialista Luis Majul, quien publicó dos hilos en la red social X con un diagnóstico y, a la vez, una suerte de decálogo con sugerencias para el presidente.
Luis Majul y su extenso descargo en X
En su primer tuit, Majul enumeró lo que llamó “las mil y una razones de la aplastante derrota”, entre las que mencionó la soberbia, el deterioro económico, la falta de empatía con los discapacitados y sus familias, la influencia de Karina Milei, la presencia de los Menem en el Gobierno y la pelea abierta con periodistas, empresarios y referentes culturales.
“La falta de un acuerdo parlamentario mínimo indispensable, lo necesario para evitar la seguidilla de derrotas antes de la elección”, completó el listado el conductor de La Cornisa.
Del diagnóstico a los consejos
En un segundo posteo, Majul se corrió del rol de analista para ofrecer 10 sugerencias dirigidas directamente al Presidente con el objetivo de “recuperar la iniciativa” política tras la derrota.
Entre los consejos más destacados, el periodista propuso:
- Pedir disculpas y abandonar la soberbia y la arrogancia.
- Ignorar a Cristina Kirchner, evitando las descalificaciones personales, y concentrarse en el riesgo de un eventual gobierno de Axel Kicillof.
- Dar señales en la microeconomía, más allá de los números macro.
- Reparar el vínculo con los discapacitados y sus familias, diferenciando fraudes de necesidades reales.
- Reducir la exposición política de Karina Milei y separar a Lule Menem del Gobierno hasta que la Justicia avance en sus causas.
- Mostrar gestión concreta, como rutas e infraestructura, y comunicarlo.
- Bajar el nivel de confrontación con periodistas, artistas, economistas y empresarios, diferenciando intereses de ataques personales.
- Buscar acuerdos parlamentarios básicos que permitan al oficialismo encauzar su agenda sin resignar el equilibrio fiscal.
Javier Milei y la autocrítica
El planteo de Majul refleja un clima que empieza a extenderse más allá del periodismo: dentro y fuera de La Libertad Avanza crece la percepción de que el estilo de confrontación permanente, que fue una marca registrada en la campaña presidencial, hoy puede volverse en contra del Gobierno.
La derrota en la provincia de Buenos Aires, coinciden distintos analistas, funciona como un llamado de atención para Milei. La pregunta ahora es si el Presidente tomará nota de esos consejos y ajustará el rumbo, o si profundizará la estrategia que lo llevó al poder pero que, en estas elecciones, le dio la espalda en el distrito más grande del país.
