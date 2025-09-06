Los líderes empresariales cortejan al presidente Donald Trump en busca de protección y concesiones.

La disposición de los ejecutivos a congraciarse con Trump demuestra un cambio significativo en el balance de poder. Las empresas han ajustado sus prioridades, alejándose de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la administración anterior. Este giro pragmático es un reflejo de que, como el propio Trump declaró, “esta vez la gente quiere llevarse bien conmigo”. Este nuevo escenario ha resultado en billones de dólares en inversiones y demuestra que los líderes empresariales consideran a Trump un "amigo y colega empresario".

La lealtad tecnológica de Trump: una estrategia de poder

Los líderes empresariales cortejan al presidente en busca de protección y concesiones.

La lealtad tecnológica de Donal Trump: una estrategia de poder

Los líderes empresariales cortejan al presidente en busca de protección y concesiones.

El presidente Donald Trump está utilizando su poder para atraer a los líderes del sector tecnológico, quienes buscan proteger sus intereses en un ambiente de políticas económicas y regulaciones inciertas. Este acercamiento refleja un pragmatismo mutuo, en el que los ejecutivos se congregan en la Casa Blanca para asegurar su lugar en la mesa de decisiones, según informó Político.

Acercamiento estratégico de Trump a los Ceo's

Las políticas de Trump, como los aranceles radicales, han generado inquietud en las empresas tecnológicas, pero también un poderoso incentivo para el diálogo directo. Líderes como Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Meta y Sundar Pichai de Google han buscado acceso a la Casa Blanca para navegar las relaciones comerciales y el volátil mercado. También buscan influir en las políticas de inteligencia artificial y los casos antimonopolio pendientes. Como un cabildero de Washington señaló, esta relación es puramente transaccional: "Tienes que besar el anillo, tienes que presentarte. Así son las cosas".

Durante una cena reciente, los ejecutivos demostraron su compromiso al anunciar multimillonarias inversiones en la manufactura estadounidense. Zuckerberg de Meta y Cook de Apple comprometieron más de 600 mil millones de dólares cada uno, mientras que Pichai de Google anunció una inversión de 250 mil millones de dólares, alineándose con la agenda presidencial de Trump.

Protección ante regulaciones

El poder de Trump no solo se limita a las políticas económicas, sino que también se extiende a las batallas legales y regulatorias. Su respaldo a las empresas tecnológicas estadounidenses es notable, especialmente en respuesta a las acciones de la Unión Europea. Tras la imposición de una multa de 2.950 millones de euros a Google por violar leyes antimonopolio, Trump amenazó con imponer más aranceles a la UE, calificando la multa como un acto "discriminatorio" que perjudica el "ingenio estadounidense"

La disposición de los ejecutivos a congraciarse con Trump demuestra un cambio significativo en el balance de poder. Las empresas han ajustado sus prioridades, alejándose de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la administración anterior. Este giro pragmático es un reflejo de que, como el propio Trump declaró, “esta vez la gente quiere llevarse bien conmigo”. Este nuevo escenario ha resultado en billones de dólares en inversiones y demuestra que los líderes empresariales consideran a Trump un "amigo y colega empresario".

El presidente Donald Trump está capitalizando su poder para atraer a los líderes del sector tecnológico, quienes buscan proteger sus intereses corporativos en un entorno de incertidumbre política y económica. Este acercamiento mutuo, evidenciado en una reciente cena en la Casa Blanca, refleja un pragmatismo en el que los ejecutivos se congregan en busca de concesiones y un lugar en la mesa de decisiones.

Un pragmatismo de conveniencia

Las políticas de Trump, marcadas por aranceles y un mercado volátil, han generado inquietud en el sector tecnológico, pero también un poderoso incentivo para el diálogo directo. Líderes como Tim Cook de Apple, Mark Zuckerberg de Meta y Sundar Pichai de Google han buscado acceso a la Casa Blanca para navegar las relaciones comerciales y aspiran a tener voz en las políticas de inteligencia artificial y los casos antimonopolio. Como un cabildero de Washington señaló a Político, esta relación es puramente transaccional: los ejecutivos deben "besar el anillo" y presentarse a la mesa para no "estar en el menú".

Durante la cena, los líderes tecnológicos demostraron su compromiso al anunciar multimillonarias inversiones en la manufactura estadounidense. Zuckerberg y Cook comprometieron más de 600 mil millones de dólares cada uno, mientras que Pichai anunció una inversión de 250 mil millones de dólares, alineándose con la agenda presidencial.

El papel de Trump como defensor

El poder de Trump no solo se limita a las políticas económicas, sino que se extiende a las batallas legales y regulatorias de las grandes tecnológicas. Tras la multa de 2,950 millones de euros que la Unión Europea impuso a Google, Trump reaccionó con indignación, calificándola de "discriminatoria" y amenazando con imponer más aranceles a la UE, una postura que su administración ha mantenido de forma consistente.

La disposición de los ejecutivos a ceder ante la influencia de Trump refleja un cambio significativo en el balance de poder. Las empresas han ajustado sus prioridades, alejándose de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) impulsadas por la administración anterior. Este giro pragmático es un reflejo de que, como el propio Trump declaró, “esta vez la gente quiere llevarse bien conmigo”. Este nuevo escenario ha resultado en billones de dólares en inversiones y demuestra que los líderes empresariales consideran a Trump un "amigo y colega empresario".

Más noticias en Urgente24

Un aeropuerto de Argentina cierra por cuatro meses y complicará a muchos pasajeros

Teniente General Juan Martìn Paleo: "Petri encarna un relato payasesco"

Doble golpe a Milei en el Senado: Límites a los DNU y restituida la Emergencia en discapacidad

El cambio en las tarjetas de Banco Nación que llamó la atención de todos