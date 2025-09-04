Selección Argentina vs. Venezuela: horario, TV y probables formaciones

El probable 11 de Venezuela para enfrentar a la Selección Argentina

Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón.

Por dónde se puede ver Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias

El partido de la Selección ante la Vinotinto será transmitidos en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe. También vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro en el vivo de Golazo24.

A qué hora juega la Selección Argentina ante Venezuela, por las Eliminatorias

El duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto será este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental a partir de las 20:30 horas.

La terna arbitral para el partido entre la Selección Argentina y Venezuela

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Asistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

Asistente 2: José Retamal (Chile)

Cuarto árbitro: José Cabero (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)

AVAR: Edson Cisternas (Chile)

Asesor de árbitros: José Buitrago (Colombia)

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

