Selección Argentina vs. Venezuela: horario, TV y probables formaciones

La Selección Argentina -ya clasificada al Mundial 2026- recibe a Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

04 de septiembre de 2025 - 12:41
Argentina recibe a Venezuela en el último partido de Lionel Messi por Eliminatorias Sudamericanas en suelo nacional.

Jornada emotiva la que prepara el Estadio Monumental para el partido entre la Selección Argentina de Fútbol y Venezuela. Será la despedida de Lionel Messi, ya que disputará el último encuentro oficial en el país. La Scaloneta está clasificada el Mundial 2026, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

La Vinotinto, en cambio, va por la heroica. Hoy, con 18 puntos en la tabla, está en zona de repechaje (no lo tiene asegurado) y en esta doble Fecha FIFA enfrentará a la Albiceleste y a Colombia.

Los de Lionel Scaloni ya están clasificados y afrontarán esta doble Fecha FIFA con la misión de darle rodaje a varios futbolistas y de encontrar certezas de cara al futuro. El técnico Lionel Scaloni dispuso de una lista sin tantas sorpresas, pero con la presencias de varios jóvenes como Franco Mastantuono, Nico Paz y Claudio Echeverri, que podrían sumar minutos con la celeste y blanca.

image
The last dance de Lionel Messi en Argentina por Eliminatorias.

El probable 11 de la Selección Argentina para recibir a Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Franco Mastantuono, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El probable 11 de Venezuela para enfrentar a la Selección Argentina

Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón.

Por dónde se puede ver Argentina vs. Venezuela, por las Eliminatorias

El partido de la Selección ante la Vinotinto será transmitidos en vivo a través de las pantallas de TyC Sports y Telefe. También vas a poder seguir el minuto a minuto del encuentro en el vivo de Golazo24.

A qué hora juega la Selección Argentina ante Venezuela, por las Eliminatorias

El duelo entre la Albiceleste y la Vinotinto será este jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental a partir de las 20:30 horas.

La terna arbitral para el partido entre la Selección Argentina y Venezuela

  • Árbitro: Piero Maza (Chile)
  • Asistente 1: Claudio Urrutia (Chile)
  • Asistente 2: José Retamal (Chile)
  • Cuarto árbitro: José Cabero (Chile)
  • VAR: Juan Lara (Chile)
  • AVAR: Edson Cisternas (Chile)
  • Asesor de árbitros: José Buitrago (Colombia)

La tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

