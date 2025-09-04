Afirman que Lionel Scaloni está "re caliente" con Chiqui Tapia

Días después, este rumor se desestimó a raíz de una foto de Tapia con Lionel Messi en Miami.

Esta vez, quien estaría enojado es Lionel Scaloni y el motivo sería similar al que en su momento se mencionó de Messi.

El periodista Agustín Muzzupappa, aseguró: "Lionel Scaloni está re caliente con Chiqui Tapia y con España porque siente que nos durmieron".

Además, en su video, "Muzzu" dio a entender que hay molestias con los próximos amistosos de Argentina ya que no serán con rivales a medida. "El tema es que Argentina reclama un dinero exageradísimo de casi 10 palos verdes por jugar amistosos".

Embed - SCALONI FURIOSO CON ESPAÑA Y TAPIA

Selección Argentina más allá de hoy

Por supuesto el foco está en lo que será el encuentro de este jueves 4 de septiembre por todo lo que rodea a Lionel Messi.

El partido ante Venezuela, comenzará 20:30 y será el último de la Pulga en Argentina por un partido oficial.

Luego, estará el partido ante Ecuador, que será el último partido de Eliminatorias.

Antes de que finalice el 2025, el combinado Albiceleste tendrá dos ventanas más de FIFA.

En octubre, los de Lionel Scaloni jugarán el viernes 10 con horario a confirmar ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field Stadium de la ciudad de Chicago, todo en Estados Unidos.

En la doble fecha de noviembre, Argentina hará una gira por África y Asia, visitando a Angola e India. El primer encuentro será en Angola, ante la selección local el lunes 10 de noviembre con horario a definir. El viernes 14 del mismo mes con horario a confirmar, visitará a India en Nueva Delhi en el Estadio Jawaharlal Nehru.

Embed

Luego, estará la fecha de marzo de 2026, en donde seguramente sea la Finalissima ante España.

+ EN GOLAZO 24

Tranquilidad en Boca: se nota el coaching a Carlos Palacios

Fuerte lo que dicen sobre el vestuario de Boca: Qué pasó con Paredes y Cavani

Pregunta en Boca: ¿Juan Román Riquelme "duerme tranquilo"?

Llora Javier Milei por lo que pasó con Dibu Martínez y Chiqui Tapia

Cobardía en el fútbol colombiano: le pegaron un cachetazo a una árbitra

Dicen que Matías Lammens se está preparando para volver a San Lorenzo