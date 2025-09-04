Todas las miradas están posadas sobre Lionel Messi ya que este jueves 4 de septiembre disputará su último partido oficial en Argentina en el encuentro ante Venezuela por Eliminatorias Conmebol. De igual manera, por otro lado, algunos hablan de un enojo de Lionel Scaloni para con Chiqui Tapia.
¿PRESTIGIO VS NEGOCIOS?
Afirman que Lionel Scaloni está "re caliente" con Chiqui Tapia
Mientras el foco está en Lionel Messi y la Selección Argentina, afirman que Lionel Scaloni estaría enojado con Chiqui Tapia.
No es la primera vez que se menciona un enojo de alguien relevante del seleccionado nacional para con el presidente de AFA. La última vez que había surgido este rumor, era Messi el "enojado" y se desmintió categóricamente. ¿Qué habrá de cierto esta vez?
Lionel Scaloni y Chiqui Tapia
Supuestamente, en abril de este año, Lionel Messi estaba enojado con el presidente de AFA Chiqui Tapia.
La molestia, a priori, era por la forma marketinera en la que utiliza al seleccionado nacional. Lo caro que salen las entradas y lo caro que sale jugar un amistoso con la Albiceleste.
Días después, este rumor se desestimó a raíz de una foto de Tapia con Lionel Messi en Miami.
Esta vez, quien estaría enojado es Lionel Scaloni y el motivo sería similar al que en su momento se mencionó de Messi.
El periodista Agustín Muzzupappa, aseguró: "Lionel Scaloni está re caliente con Chiqui Tapia y con España porque siente que nos durmieron".
Además, en su video, "Muzzu" dio a entender que hay molestias con los próximos amistosos de Argentina ya que no serán con rivales a medida. "El tema es que Argentina reclama un dinero exageradísimo de casi 10 palos verdes por jugar amistosos".
Selección Argentina más allá de hoy
Por supuesto el foco está en lo que será el encuentro de este jueves 4 de septiembre por todo lo que rodea a Lionel Messi.
El partido ante Venezuela, comenzará 20:30 y será el último de la Pulga en Argentina por un partido oficial.
Luego, estará el partido ante Ecuador, que será el último partido de Eliminatorias.
Antes de que finalice el 2025, el combinado Albiceleste tendrá dos ventanas más de FIFA.
En octubre, los de Lionel Scaloni jugarán el viernes 10 con horario a confirmar ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego enfrentará a Puerto Rico en el Soldier Field Stadium de la ciudad de Chicago, todo en Estados Unidos.
En la doble fecha de noviembre, Argentina hará una gira por África y Asia, visitando a Angola e India. El primer encuentro será en Angola, ante la selección local el lunes 10 de noviembre con horario a definir. El viernes 14 del mismo mes con horario a confirmar, visitará a India en Nueva Delhi en el Estadio Jawaharlal Nehru.
Luego, estará la fecha de marzo de 2026, en donde seguramente sea la Finalissima ante España.
