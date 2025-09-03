Boca derrotó a Aldosivi el fin de semana pasado y eso significó el fin del ciclo de Mariano Charlier en el “Tiburón”, y eso engrosó la lista de entrenadores que dejaron su puesto en la Primera de AFA, ya sea por despido, renuncia o común acuerdo, en este 2025. La suma se eleva a 21, y teniendo en cuenta que hay 30 equipos en primera falta poco para que sean 1 por club.
Primera AFA: Casi un entrenador por equipo dejó su cargo en 2025
La larga lista de DT que pasaron por la guillotina en Primera de AFA
El fútbol argentino es muy cruel, y la paciencia de la gente con los entrenadores suele ser realmente poca, y esto no solo se repite temporada tras temporada, sino que se empiezan a hacer cada vez más intolerante con los DT, ellos cada vez tienen menos tiempo para trabajar, y ni hablar de querer plasmar una idea a largo plazo. Imposible
La lista de entrenadores que dejaron su cargo en este 2025 es larga, en total 21, y ellos son:
- Marcelo Méndez – Gimnasia de La Plata
- Walter Erviti – Belgrano
- Facundo Sava – Atlético Tucumán
- Mariano Soso – Newell´s
- Ernesto Pedernera – Godoy Cruz
- Esteban Solari – Godoy Cruz
- Sebastián Domínguez – Vélez
- Andrés Yllana – Aldosivi
- Raúl Antuña – San Martín de San Juan
- Alexander Medina – Talleres
- Pedro Troglio – Instituto
- Cristian González – Unión
- Ariel Broggi – Banfield
- Fernando Gago – Boca
- Pablo De Muner – Defensa y Justicia
- Diego Flores – Gimnasia de La Plata
- Miguel Russo – San Lorenzo
- Orsi-Gómez – Platense
- Diego Cocca – Talleres
- Javier Sanguinetti – Sarmiento
- Mariano Charlier – Aldosivi
Esos son los 21 entrenadores que dejaron su cargo, ya sea por despido, renuncia o salida de común acuerdo, hay algunos datos curiosos, como por ejemplo los dos grandes de Córdoba fueron los que tuvieron a su entrenador menos tiempo. Walter Erviti fue despedido luego de 4 partidos en Belgrano, y Diego Cocca dejó su cargo renunciando luego de 45 días al frente de Talleres, ni si quiera llegó a debuta. La guillotina del fútbol argentino no tiene descanso.
