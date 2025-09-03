Primera AFA: Casi un entrenador por equipo dejó su cargo en 2025

Boca derrotó a Aldosivi el fin de semana pasado y eso significó el fin del ciclo de Mariano Charlier en el “Tiburón”, y eso engrosó la lista de entrenadores que dejaron su puesto en la Primera de AFA, ya sea por despido, renuncia o común acuerdo, en este 2025. La suma se eleva a 21, y teniendo en cuenta que hay 30 equipos en primera falta poco para que sean 1 por club.