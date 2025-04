Fuerte respaldo de técnicos argentinos hacia Gago tras su dura salida de Boca

1366-1743532507250401108.jpg Erviti duró 4 partidos como entrenador de Belgrano FOTO: (ARCHIVO/ C/B/R)/ NA

En realidad, los que se cargaron a los entrenadores fueron los clubes, o las dirigencias de esos clubes, o el anhelo desesperado de los hinchas de esos clubes por ver a su equipo en la cumbre de la competencia, aun si su equipo no tuviera demasiados argumentos para hacerlo.

Pedro Troglio fue anunciado con bombos y platillos en Instituto a fines de 2024 como nuevo DT. Luego de solo 13 partidos (4 triunfos, 2 empates y 7 derrotas), en Instituto creyeron que los resultados no eran los esperados (¿cuáles serían los resultados esperados para un club como Instituto?).

Walter Erviti puede ofrecer su propia experiencia en Belgrano. La hinchada entera cantó contra él en el estadio, luego de apenas 2 partidos dirigidos al Pirata. "Andata Erviti, la p...* que te parió", le gritó la gente en el partido número 3. Luego de su cuarto encuentro al mando, Erviti se marchó del elenco cordobés.

Lo de Fernando Gago, en este contexto, no sorprende. Mucho más teniendo en cuenta que en Boca el tiempo apremia con mayor celeridad. Cristian Fabbiani y Frank Darío Kudelka se expresaron tras el despido de Pintita del Xeneize.

"No es fácil ser entrenador, uno siempre quiere lo mejor. Para mí Fernando no tiene techo", dijo el Ogro, actualmente en Newell´s, sobre Pintita. Y luego propuso modificar las reglas del juego para proteger a los DT:

Yo cambiaría. Tendría que haber dos entrenadores por club en el año porque si no nunca podés trabajar. No es tema mío, te doy una respuesta para no ser maleducado, pero creo que el formato de los técnicos se los tiene que empezar a cuidar más".

Kudelka, quien está construyendo un gran paso por Huracán, opinó: "Estamos muy desprotegidos. Hay veces que hay una alabanza desmedida. Somos merecedores de una continuidad o no porque esto pasa en el mundo, no solo acá".

Ambos entrenadores fueron consultados por la prensa en momentos diferentes, y los dos dieron respuestas similares. ¿Coincidencia? No precisamente: el sentir parece ser general.

