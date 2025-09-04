Carlos Palacios es sinónimo de polémica. El chileno ha protagonizado varios casos de indisciplina desde antes de su llegada a Boca Juniors -es decir, en su Selección-, pero también, en el Xeneize. Aún así, pareciera haber un leve cambio en el comportamiento del futbolista.
OPERATIVO ORDENAR EL BOLICHE
Tranquilidad en Boca: se nota el coaching a Carlos Palacios
El chileno Carlos Palacios, finalmente, declaró bien ante la prensa, luego de varias polémicas y deslices que sacaron de quicio a los hinchas xeneizes.
El atacante ex Colo-Colo y Unión Española ha estado envuelto en varios escándalos desde que llegó al club de la Ribera en enero de 2025. La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme le abonó al 'Cacique' 4.8 millones de dólares por los servicios del trasandino.
De momento, Palacios le ha aportado muy poquito a Boca. Tan sólo tres goles y cuatro asistencias al cabo de 26 partidos. Donde más ruido hizo el chileno -hasta ahora-fue fuera de los límites del campo de juego...
- A fines de marzo de 2025, Palacios no se presentó al primer entrenamiento de la semana tras regresar de un permiso por fecha FIFA en Chile.
- Semanas previas a ausentarse a dicho entrenamiento, se había infiltrado en la barrabrava de Colo-Colo, en un episodio que también molestó en Boca.
- Post derrota en el Superclásico, en otro partido en el que no gravitó, se fue a Chile en el día libre que le dio Fernando Gago al plantel.
- A principios de junio, Carlos Palacios estuvo envuelto en otro turbulento momento mientras conducía se grababa en un vivo de Instagram conduciendo su auto y los hinchas de Boca lo cruzaron por "estar de joda".
- Una más de Palacios y el auto: dio una entrevista para el canal oficial de Colo-Colo en la que dijo, entre otras cosas, que se le exige mucho a él en lo personal.
Todo ello causó, lógicamente, que los hinchas pidan por la cabeza de Carlitos. No obstante, en los últimos partidos que disputó el elenco de Miguel Ángel Russo, se vio una leve mejoría de Palacios en la cancha. Y a eso, le sumó positivas declaraciones.
Carlos Palacios, coacheado en Boca
El ex internacional con su Selección ofreció una entrevista en El Canal de Boca y dejó algunos testimonios interesantes en los que demuestra un cambio de mentalidad.
"[...] fueron momentos muy turbulentos, se hablaron cosas innecesarias y feas (por rumores acerca de un quiebre en la relación con Russo), pero gracias a Dios ahora estoy más tranquilo y disfrutando este momento, porque jugar acá es maravilloso", dijo.
El chileno también reconoció la exigencia de Boca y la preparación que requiere para adaptarse al club: "Boca te exige ser un jugador más completo, y la verdad es que me he preparado para eso. Me lo han pedido y, obviamente, me ayudan en ese aspecto". Para los boquenses, es más que positivo escuchar a Palacios declarar de esta manera, ya que como se indicó antes, el futbolista ha deslizado quejas acerca de las exigencias para con él dentro del campo.
Y concluyó: "Estoy feliz de haber recuperado y dado la asistencia; me pone muy contento haber podido ayudar al equipo", en relación a su aporte en la última victoria del CABJ el pasado domingo (31/8) ante Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0.