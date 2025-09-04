urgente24
Tranquilidad en Boca: se nota el coaching a Carlos Palacios

El chileno Carlos Palacios, finalmente, declaró bien ante la prensa, luego de varias polémicas y deslices que sacaron de quicio a los hinchas xeneizes.

04 de septiembre de 2025 - 12:12
Carlos Palacios es sinónimo de polémica. El chileno ha protagonizado varios casos de indisciplina desde antes de su llegada a Boca Juniors -es decir, en su Selección-, pero también, en el Xeneize. Aún así, pareciera haber un leve cambio en el comportamiento del futbolista.

El atacante ex Colo-Colo y Unión Española ha estado envuelto en varios escándalos desde que llegó al club de la Ribera en enero de 2025. La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme le abonó al 'Cacique' 4.8 millones de dólares por los servicios del trasandino.

De momento, Palacios le ha aportado muy poquito a Boca. Tan sólo tres goles y cuatro asistencias al cabo de 26 partidos. Donde más ruido hizo el chileno -hasta ahora-fue fuera de los límites del campo de juego...

Todo ello causó, lógicamente, que los hinchas pidan por la cabeza de Carlitos. No obstante, en los últimos partidos que disputó el elenco de Miguel Ángel Russo, se vio una leve mejoría de Palacios en la cancha. Y a eso, le sumó positivas declaraciones.

image
Carlos Palacios, coacheado en Boca

El ex internacional con su Selección ofreció una entrevista en El Canal de Boca y dejó algunos testimonios interesantes en los que demuestra un cambio de mentalidad.

"[...] fueron momentos muy turbulentos, se hablaron cosas innecesarias y feas (por rumores acerca de un quiebre en la relación con Russo), pero gracias a Dios ahora estoy más tranquilo y disfrutando este momento, porque jugar acá es maravilloso", dijo.

El chileno también reconoció la exigencia de Boca y la preparación que requiere para adaptarse al club: "Boca te exige ser un jugador más completo, y la verdad es que me he preparado para eso. Me lo han pedido y, obviamente, me ayudan en ese aspecto". Para los boquenses, es más que positivo escuchar a Palacios declarar de esta manera, ya que como se indicó antes, el futbolista ha deslizado quejas acerca de las exigencias para con él dentro del campo.

Y concluyó: "Estoy feliz de haber recuperado y dado la asistencia; me pone muy contento haber podido ayudar al equipo", en relación a su aporte en la última victoria del CABJ el pasado domingo (31/8) ante Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0.

image
