Tranquilidad en Boca: se nota el coaching a Carlos Palacios

image Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo y Carlos Palacios.

Carlos Palacios, coacheado en Boca

El ex internacional con su Selección ofreció una entrevista en El Canal de Boca y dejó algunos testimonios interesantes en los que demuestra un cambio de mentalidad.

"[...] fueron momentos muy turbulentos, se hablaron cosas innecesarias y feas (por rumores acerca de un quiebre en la relación con Russo), pero gracias a Dios ahora estoy más tranquilo y disfrutando este momento, porque jugar acá es maravilloso", dijo.

El chileno también reconoció la exigencia de Boca y la preparación que requiere para adaptarse al club: "Boca te exige ser un jugador más completo, y la verdad es que me he preparado para eso. Me lo han pedido y, obviamente, me ayudan en ese aspecto". Para los boquenses, es más que positivo escuchar a Palacios declarar de esta manera, ya que como se indicó antes, el futbolista ha deslizado quejas acerca de las exigencias para con él dentro del campo.

Y concluyó: "Estoy feliz de haber recuperado y dado la asistencia; me pone muy contento haber podido ayudar al equipo", en relación a su aporte en la última victoria del CABJ el pasado domingo (31/8) ante Aldosivi de Mar del Plata por 2 a 0.