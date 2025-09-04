SALIDA ORDENADA
GeoPark: Rodrigo Martin renuncia y deja vacante clave en el Directorio
El Directorio de GeoPark Argentina aceptó la dimisión de Rodrigo Martin como Director Titular, quien además renunció a toda remuneración desde enero.
La definición de su reemplazo quedará en manos de la Asamblea de Accionistas que se realizará el 4 de septiembre de manera virtual.
¿Una renuncia con particularidades?
El presidente del Directorio, Tomás Perinot, explicó que la renuncia de Martin tendrá efectos recién una vez que se designe a un sucesor, lo que garantiza continuidad en la conducción. Además, Martin resignó toda remuneración y honorarios desde el 1 de enero hasta el momento de efectivizar su salida, un gesto poco habitual en el mundo corporativo argentino que fue valorado por el Directorio.
La decisión se aprobó de manera unánime, sin objeciones ni observaciones, lo que muestra un escenario de consenso en la cúpula de la empresa.
Asamblea clave
El Directorio convocó a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el 4 de septiembre a las 15 horas, a través de Microsoft Teams.
El orden del día marca tres puntos centrales:
- Designación de accionistas para firmar el acta.
- Consideración de la renuncia de Martin, análisis de su gestión y evaluación de su remuneración, junto con la designación de un nuevo Director.
- Otorgamiento de autorizaciones correspondientes.
Se resolvió que la Asamblea no requiera publicaciones oficiales, dado que todos los accionistas comprometieron asistencia, amparándose en lo que establece la Ley 19.550.
El trasfondo
La salida de un miembro del Directorio nunca es un hecho menor en una compañía energética. Menos aún cuando se trata de un sector que en Argentina convive con una fuerte volatilidad regulatoria, desafíos de financiamiento y la necesidad constante de sostener inversiones de capital intensivo.
En este caso, el proceso tiene dos particularidades que lo diferencian de otros recambios en empresas locales:
- El directivo no se retira de manera abrupta, sino que asegura continuidad hasta el nombramiento de su sucesor.
- La renuncia a cualquier compensación reduce el riesgo de conflictos económicos o legales, lo que aporta previsibilidad en un contexto donde las disputas por honorarios suelen complicar los cambios de autoridades.
El impacto en la estrategia de la empresa
GeoPark Argentina es parte de un holding regional con operaciones en distintos países de América Latina. La solidez de la matriz suele amortiguar turbulencias locales, pero la filial argentina enfrenta desafíos propios. Entre ellos, la necesidad de mantener niveles de inversión sostenidos en Vaca Muerta y otras áreas estratégicas, en un contexto de tasas de interés altas, acceso restringido al crédito y limitaciones cambiarias.
El reemplazo de Martin, por lo tanto, no será meramente formal. La persona designada deberá aportar capacidad de gestión financiera y conocimiento del entramado regulatorio argentino para mantener la viabilidad de los proyectos y no comprometer la relación con inversores y socios.
Lectura en la City
En el mercado local, cada movimiento en la cúpula de una energética internacional se observa con atención.
La City sabe que detrás de un cambio de directorio pueden anticiparse ajustes en la estrategia de inversiones, reordenamientos en la relación con proveedores o incluso modificaciones en la política de dividendos.
El hecho de que la Asamblea se convoque de forma inmediata refuerza la idea de que la compañía busca despejar cualquier incertidumbre. De cómo se defina el reemplazo dependerá, en parte, la lectura que hagan analistas e inversores sobre el compromiso de GeoPark con su operación en Argentina.
De acá en adelante
La Asamblea del 4 de septiembre será clave para marcar el rumbo de la empresa en los próximos meses. Allí se sellará la salida definitiva de Rodrigo Martin y se conocerá quién ocupará su lugar en el Directorio. Ese dato será el que miren con lupa tanto el mercado como los socios estratégicos de la compañía.
La energética se juega, en definitiva, algo más que un reemplazo administrativo.
