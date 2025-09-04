Salta también desafía a Nación y va a la Corte Suprema por las pensiones suspendidas

La medida, que se presentará en las próximas 48 horas, además de buscar que se devuelvan los montos retenidos, busca que se dispongan auditorías bajo supervisión judicial La medida, que se presentará en las próximas 48 horas, además de buscar que se devuelvan los montos retenidos, busca que se dispongan auditorías bajo supervisión judicial

gustavo saenz.webp Gutavo Sáenz, gobernador de Salta.

Salta pide restitución inmediata de fondos y auditorías serias

El gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que la decisión responde a la necesidad de garantizar derechos adquiridos. Y remarcó que la suspensión masiva afectó a miles de familias salteñas que dependen de esos ingresos para cubrir tratamientos médicos, movilidad y alimentación.

Por su parte, el fiscal de Estado de Salta, Juan Agustín Pérez Alsina, explicó que el amparo tendrá como ejes la restitución inmediata de las pensiones, la devolución de los fondos retenidos y la exigencia de auditorías serias y transparentes. Además, cuestionó el mecanismo de notificación aplicado por Nación.

Según dijo, en provincias del norte como Salta y Jujuy, las cartas documento o correos electrónicos no llegan a toda la población. "Se puso el carro delante del caballo. En vez de garantizar que todos pudieran defender su derecho, directamente las anularon", señaló.

Pérez Alsina remarcó que la suspensión indiscriminada fue producto de la falta de auditorías previas. "Primero se debió investigar quiénes tenían derecho a percibir la pensión y quiénes no, y recién después tomar medidas. Lo que ocurrió fue al revés", subrayó.

También recordó que la Constitución provincial establece la obligación de proteger la salud física, psíquica y emocional de la población, lo que convierte a la presentación judicial en una acción moral además de legal.

Sin respuesta de Nación

El Gobierno provincial insistió en que no se trata de una reacción improvisada, sino de una medida derivada de pedidos de información realizados previamente a Nación que nunca obtuvieron respuesta. "Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan", aseguró Sáenz, al confirmar que la provincia avanzará por la vía judicial para resguardar la dignidad de las personas con discapacidad.

La suspensión de las pensiones no contributivas provocó un fuerte malestar en distintos sectores de la sociedad. En Salta, numerosas familias denunciaron que quedaron sin cobertura en medicamentos y tratamientos, mientras que organizaciones vinculadas a la discapacidad advirtieron que el recorte vulnera derechos fundamentales y no contempló las particularidades geográficas y sociales de la región.

Ahora será la Corte Suprema la que defina si corresponde restituir de manera inmediata los beneficios y ordenar una auditoría con control judicial.

Reclamo a Javier Milei

Gustavo Sáenz realizó un airado reclamo al Gobierno Nacional por no cumplir con la palabra empeñada desde su cuenta de X:

La lealtad es una avenida de ida y de vuelta, no es unilateral! Algunos funcionarios del Gobierno nacional fingen demencia a la hora de cumplir con la palabra empeñada y terminan convirtiéndose en palomas de Iglesia… Equilibrio fiscal, institucional y social, ese es el verdadero triángulo de hierro

" En Salta no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad", aseguró Saenz desde su cuenta de X.

