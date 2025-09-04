El Senado le torció el brazo a Milei: Deberá promulgar la Emergencia en Discapacidad

Javier Milei estará en USA cuando el Senado le aseste una nueva derrota legislativa esta vez con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad. El segundo golpe vendría por la modificación al régimen de los DNU que impulsa el kirchnerismo en una flagrante contradicción ya que la normativa actual fue idea de Cristina Kirchner cuyos legisladores resistieron en su momento una reforma con similares restricciones como las que ahora se apuran a aprobar. Luego, la interpelación a Karina Milei no se incluyó en el temario de la sesión ni se mencionó en Labor Parlamentaria, pero eso no quita que algún senador pueda pedir el tratamiento sobre tablas, para lo cual se necesitan dos tercios, número no asegurado. Se descuenta que la hermana presidencial estará en algunas cuestiones de privilegio.
Pagotto (LLA): "Todos han utilizado los DNU, justo ahora es cuándo molestan..."
Juan Carlos Pagotto (LLA): "observo de la noche a la mañana un baño de constitucionalidad nunca visto, pero bueno, bienvenido sea, la Constitución es el marco regulatorio por el cual nos regimos".
El libertario recuerda que la ley fue aprobada durante el kirchnerismo y que, en ese momento, había dos senadores que ahora están en el recinto: Alicia Kirchner y José Mayans.
"Creo que la ley 26.122 fue un fracaso y un mal antecedente".
"Ahora molestan los DNU. Yo soy absolutamente consciente que se ha hecho un abuso. Ahora estamos en una situación coyuntural, me hubiera gusto tratarla con más profundidad".
"Todos han utilizado los DNU, justo ahora es cuándo molestan..."
"Tenemos que ponernos de acuerdo, yo no firmé el despacho de comisión, tampoco me lo enviaron, está bien, yo tenía otra postura... yo creo en el diálogo por encima de la imposición".
"Si esto ha venido para ser una legislación superadora, que sirva para unir y dar un marco de constitucionalidad, lo aplaudo. Si tiene intereses subyacentes espero que alguien tenga la valentía de decirlo".
Deja tu comentario