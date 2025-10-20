Javier Milei intenta descongelar Córdoba con visitas de último minuto

Pero eso no sería todo. Para compensar la distancia temporal entre el desembarco y la elección, Milei mandaría a todo tipo de funcionarios a mantener caliente el trabajo de campaña y bajo control el malestar que haya podido generar el cambio de cierre que se confirmó en las últimas horas.

A eso viajó Patricia Bullrich el domingo por la noche. La ministra de Seguridad pasará la mañana de este lunes (20/10) junto a Gonzalo Roca recorriendo distintos medios cordobeses para levantar la exposición del candidato.

Cerca del mediodía del mismo lunes, y en una suerte de enroque, Bullrich regresará a Buenos Aires y desembarcarán en Córdoba el director del Banco Central, Federico Furiase, además de Felipe Núñez y Martín Vauthier, directores del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzaRocaCBA/status/1979951743183278326&partner=&hide_thread=false Nos visita el mejor Presidente de la historia @JMilei

La provincia más liberal del país lo espera. pic.twitter.com/bQZnujjNw2 — Gonzalo Roca (@GonzaRocaCBA) October 19, 2025

Para cerrar la campaña cordobesa, llegará el miércoles 22 de octubre el ministro de Economía Luis Caputo. Su visita está programada para dar presencia frente al empresariado cordobés y terminar de redondear la campaña junto a Roca, aunque ya no buscando volumen de votos sino apuntando al círculo rojo provincial.

milei-bullrich-cordoba.jpg Patricia Bullrich está en Córdoba.

Córdoba será clave

A pesar del cambio del cierre hacia Rosario, Córdoba podría tener un papel central en la elección para La Libertad Avanza. Al igual que en 2023, la provincia mediterránea estaría en condiciones de marcar una diferencia en la tendencia que puede ser tanto positiva como negativa para el Gobierno nacional.

En ese circuito, el principal rival de La Libertad Avanza será Provincias Unidas. Con Juan Schiaretti como candidato, el oficialismo provincial pretende llevarse un buen número de bancas a la Cámara baja, instalándose de manera definitiva como la fuerza a la que el Gobierno nacional deba consultar para asegurarse el éxito de sus pretensiones legislativas.

Más noticias en Urgente24:

Silencio en el gobierno nacional tras una explosiva amenaza del narco Fred Machado

La crisis subió otro escalón y hay amenaza de despidos en una famosa bodega mendocina con deudas millonarias

Elecciones: Provincias Unidas y Fuerza Patria cabeza a cabeza, mientras LLA sigue en caída

El superávit comienza a dar señales de fatiga