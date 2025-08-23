Julio Zamora, alcalde de Tigre, denunció en una actividad con referentes de los 35 centros de jubilados que funcionan en el municipio: "Hay adultos mayores que deben recurrir a sus hijos para tener un plato en la mesa o comprar los medicamentos. Eso habla de la insensibilidad del Gobierno nacional a la hora de mirar lo que le sucede a las personas. Todos los miércoles vemos a los jubilados haciendo reclamos por sus salarios, el cual ha perdido más del 50% del poder real. Por eso estamos cerca, escuchándolos y acompañándolos en este crítico contexto".
UNA VISITA A JUBILADOS
Julio Zamora: "Adultos mayores deben recurrir a sus hijos para un plato en la mesa"
Tigre x 3: Julio Zamora denunció insensibilidad de Nación con jubilados, profundizó el diálogo ecuménico e inauguró un polideportivo top.
La actividad -organizada en el Centro de Jubilados y Pensionados 2 de Abril- incluyó una merienda para dialogar con vecinos sobre sus necesidades y comentarle los proyectos de la gestión tal como el futuro Hospital de Alta Complejidad de Adultos.
En compañía de la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, Julio Zamora prometió: "Vamos a trabajar para que su horizonte sea mucho mejor y no que paguen injustamente las variables del ajuste".
La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión expresó: "El objetivo que tenemos como Municipio es seguir fortaleciendo el funcionamiento de estos centros de jubilados que son un pilar para ellos".
Diálogo Interreligioso
En tanto, el Municipio mantiene su propuesta de diálogos ecuménicos, y ocurrió una jornada de intercambio, donde referentes de distintos cultos aportaron su visión para seguir construyendo una comunidad más comprensiva y solidaria.
El nuevo encuentro de reflexión e intercambio de la Mesa de Diálogo Interreligiosa propuso cómo construir y aportar para que en la comunidad predomine la convivencia sana a través del diálogo.
La jornada -realizada en el Concejo Deliberante- contó con la presencia de la concejala Cecilia Ferreira y la secretaria Gisela Zamora.
También, se realizó un repaso de las labores ejecutadas y se renovó el compromiso de mantener una agenda conjunta de actividades para abordar diversas problemáticas en los barrios del distrito.
Pista Municipal de Atletismo 'Abel Acevedo'
El Municipio de Tigre inauguró la Pista de Atletismo 'Abel Acevedo', ubicada en el Polideportivo Sarmiento, en el centro de la ciudad.
"Es una gran noticia para todo el deporte de Tigre porque esta pista va a ser un nuevo escenario para muchos jóvenes que se integran al atletismo. Abel Acevedo fue un hombre común que se ocupó de los chicos humildes, en un lugar precario pero puso su esfuerzo y vocación. Agradecemos a la Asociación Atlética de El Talar y a la Asociación Atlética Almirante Brown porque fueron los inspiradores de esta obra", afirmó el jefe comunal.
Abel Acevedo fue un vecino formador y referente del atletismo en el distrito. Fundó la Agrupación Atlética El Talar, una institución asociada a la Federación Atlética Metropolitana (FAM).
Luego, Zamora agregó: "El deporte tiene un contenido social importantísimo como la cultura y la educación. Son los tres ejes que venimos trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado y vamos a seguir en este camino".
Con una extensión de 400 metros y 6 carriles, es la 1ra. pista de atletismo homologada internacionalmente en Zona Norte del AMBA. El espacio permitirá que vecinos y vecinas practiquen disciplinas como jabalina, lanzamiento de bala, salto con garrocha, en largo y alto.
La actividad culminó con una prueba de diferentes atletas en las disciplinas de lanzamiento, saltos y carreras distancias de 50, 100 y 400 metros. Estuvieron presentes la Federación Metropolitana de Atletismo, Asociación Atlética de El Talar y la Asociación Atlética Almirante Brown.
Rubén Acevedo, hijo de Abel, mencionó: "Sentimos orgullo y una gratitud inmensa que hayan pensado en el nombre de mi papá para honrarlo con la pista homologada. Trasciende más allá de lo personal, es un tributo por el trabajo y la dedicación que siempre tuvo él hacia nuestra comunidad. Esperemos que este espacio se pueda disfrutar, se forjen muchos sueños y nuevas relaciones sociales".
