Julio Zamora: "Líderes son aquellos que conducen en la adversidad y dialogan con el otro"

El alcalde dijo en el Museom, al recordar y homenajear el inicio del ataque a los invasores británicos: “El país necesita un líder que escuche, que no insulte, no agravie y entienda que la verdad es la que construimos entre todos. Hay que saber recibir, exponer las ideas y discutirlas en un marco de respeto mutuo. Es un día histórico, no solo se conmemora lo que se denominó la reconquista de Buenos Aires, sino también el Día de Tigre”, continuó el jefe comunal.