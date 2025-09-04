Julio Zamora se multiplica: Salud, Cultura y Juventud

Durante un encuentro con vecinas que se desempeñan como profesoras de diferentes oficios en el Centro Cultural San José, dijo: "Tenemos aquí a la 1ra. candidata a concejala, Carolina Hernandorena, y al 2do. aspirante Denis Rafar, quienes son médicos en el Municipio de Tigre. Nuestro mensaje es claro, queremos continuar poniendo en valor la salud en nuestra comunidad".

Y Zamora continuó: "Hemos inaugurado recientemente el Centro Cardiovascular y seguimos avanzando con la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad. De esta manera queremos coronar un sistema que viene creciendo y fortaleciéndose a lo largo de todos estos años. No vamos a parar hasta que los vecinos tengan un servicio como lo merecen".

La cultura

En el Club Rincón, el candidato a senador por Somos Buenos Aires, Julio Zamora, realizó una reunión con mujeres del distrito a quienes les acercó las propuestas de la coalición para la 1ra. Sección y destacó que “la cultura es un valor fundamental porque tiene impacto y genera dinamismo económico en los territorios. Es importante poner en la superficie lo que significa esto en cada uno de los rincones del partido".

También: “La variable de ajuste son siempre los sectores más vulnerables. El Gobierno provincial no puede resolver problemas de salud, educación y seguridad. Es importante entender que cuando la gente común se propone un cambio, lo hace posible. El cambio está en la gente de los barrios, el poder de la voluntad de la población es enorme”.

Durante el encuentro -del que también participaron los candidatos a concejales Walter Castro, Analía Padua, Natalia Albornoz e Iván Ávalos-, el intendente de Tigre destacó la inversión en infraestructura en salud, seguridad y educación.

Por ejemplo, en el Teatro Municipal Pepe Soriano, el Gobierno local ofrece, con éxito, una propuesta a estudiantes de la organización social '3er. Sector' y del Colegio Fernando Fader, a través del ciclo 'Las Escuelas Van al Teatro', enfocada en el bullying.

zamora Julio Zamora en interacción con vecinos de Tigre.

Los jóvenes

En Don Torcuato, Zamora mantuvo una reunión en la Casa de la Cultura Arturo Jauretche con participantes del programa 'Envión', para jóvenes y adolescentes de 12 a 21 años en situaciones de vulnerabilidad.

"Estuvimos compartiendo junto a jóvenes de Don Torcuato un momento de reflexión sobre la situación política del país, mi candidatura a senador, los proyectos para la ciudad, la violencia en la localidad, entre otras varias problemáticas. Siempre nos encontramos con el oído atento a lo que dicen los chicos porque tienen una mirada diferente sobre la sociedad, que nos ayuda a repensarnos en la política".

Temáticas abordadas: el papel de los jóvenes en la comunidad, la participación política, las redes sociales, la desinformación, la violencia, los proyectos culturales, la infraestructura escolar, el currículum educativo, la inseguridad, el maltrato infantil, la obra pública y el ambiente.

Diego Rivas, director de Organización Comunitaria del Municipio de Tigre, manifestó: "Hace 5 años generamos espacios de contención para jóvenes de 12 años en adelante, que tengan necesidades de participar y un lugar de inclusión. Vino el intendente Julio Zamora a dialogar con ellos y realizaron preguntas que fueron auténticas y eso nos pone contentos".



