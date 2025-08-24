Fátima Florez niega una relación con Martín Demichelis

Sesarín insistió con sus dichos. “Tengo, cuando pedimos el auto”, ofreció él como prueba.

Poco después, Florez accedió a salir al aire: “No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Esto ya está en manos de mi abogado. Se hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias. Tendrá que ir a la Justicia a presentar pruebas de las barbaridades que dice”.

Marcela Tauro le preguntó si conocía al ex jugador Demichelis. Florez: “Pero por supuesto que no, no lo conozco”.

También desmintió otro dicho de Sesarín: que su relación con Javier Milei habría sido “armada”. Fátima: “Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia. Es un delirante, un sinvergüenza”.

La situación escaló porque el exasistente la acusó en vivo de morosa. “Vos sos la sinvergüenza que me debés como 6 meses”.

Fátima contestó: “El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma. No existe ninguna deuda”.

Sesarín insistió con su versión.“Vos me tenés que pagar”, mientras ella explicó que no se debía hacer cargo de su salario porque el productor teatral fue el que le dio el empleo. “Lo contrató Marín, no yo. Son todas mentiras las que está diciendo”, concluyó.

