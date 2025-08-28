¡No! Página web colgaba fotos robadas y editadas de Giorgia Meloni

Hoy estoy disgustada, enojada, decepcionada. Pero no puedo callarme, porque esta historia no se trata solo de mí. Se trata de nuestro derecho a ser libres, respetados y a vivir sin miedo Hoy estoy disgustada, enojada, decepcionada. Pero no puedo callarme, porque esta historia no se trata solo de mí. Se trata de nuestro derecho a ser libres, respetados y a vivir sin miedo

Posteriormente, se descubrió que había fotos de otras políticas como la eurodiputada del PD Alessandra Moretti quien denunció que en el foro se "había estado robando sus fotos y fragmentos de programas de televisión durante años, editándolos y publicándolos en línea."

Luego agregó

Este tipo de sitios web incitan a la violación y la violencia. Insto a todos a denunciar esto. Hemos visto numerosos ejemplos de cómo las mujeres son expuestas y tratadas como moneda de cambio Este tipo de sitios web incitan a la violación y la violencia. Insto a todos a denunciar esto. Hemos visto numerosos ejemplos de cómo las mujeres son expuestas y tratadas como moneda de cambio

Más adelante acotó

Negar o minimizar la gravedad de estos fenómenos significa descuidar la seguridad de las mujeres y el nivel de civilidad de un país Negar o minimizar la gravedad de estos fenómenos significa descuidar la seguridad de las mujeres y el nivel de civilidad de un país

Los medios italianos explican la dificultad de cerrar páginas de Internet de este tipo donde el operador es anónimo y se gestiona desde el exterior.

Ahora los investigadores intentarán determinar si los países donde se ubican ambos portales tienen acuerdos bilaterales con Italia para combatir la ciberdelincuencia porque de lo contrario será difícil proceder al cierre y bloqueo.

