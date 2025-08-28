¡No! Página web colgaba fotos robadas y editadas de Giorgia Meloni

Indignación en Italia por página web con cerca de 200.000 suscriptores que colgaba fotos robadas y fotomontajes de famosas y políticas. Las imágenes de la primera ministra Giorgia Meloni y de su hermana Arianna, de actrices como Paola Cortellesi o de influencers como Chiara Ferragni estaban acompañadas por comentarios sexistas de los usuarios. La policía italiana investiga el caso.
Medios italianos señalan que en la página de Internet hay fotos extraídas de las redes sociales y fotomontajes de rostros conocidos, pero también de mujeres anónimas a las que los suscriptores comentaban con frases vulgares y sexistas.
Este caso sigue al del cierre del grupo Facebook en el que maridos y parejas colgaban fotos íntimas de sus compañeras para que el resto las comentase.
La primera denuncia fue de Valeria Campagna, líder del grupo del Partido Demócrata (PD) en el ayuntamiento de Latina, que se dio cuenta de que la habían publicado en esta página web sin su conocimiento, fotos en traje de baño y momentos de su vida privada. Por lo ocurrido afirmó
Posteriormente, se descubrió que había fotos de otras políticas como la eurodiputada del PD Alessandra Moretti quien denunció que en el foro se "había estado robando sus fotos y fragmentos de programas de televisión durante años, editándolos y publicándolos en línea."
Los medios italianos explican la dificultad de cerrar páginas de Internet de este tipo donde el operador es anónimo y se gestiona desde el exterior.
Ahora los investigadores intentarán determinar si los países donde se ubican ambos portales tienen acuerdos bilaterales con Italia para combatir la ciberdelincuencia porque de lo contrario será difícil proceder al cierre y bloqueo.
