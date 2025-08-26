El gobierno creó "Vupra", una nueva plataforma de pago del Registro Automotor

“Vupra busca optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la atención al ciudadano mediante el uso de tecnologías digitales. La iniciativa fomenta eficiencia económica y promueve una gestión pública más transparente y accesible”, señala el boletín oficial.

Cada jurisdicción deberá asumir los costos de implementación y garantizar la interoperabilidad con sus sistemas locales.

De acuerdo con la resolución, el sistema evitará que los ciudadanos deban realizar múltiples pagos en distintas instancias y permitirá verificar deudas impositivas o multas de tránsito antes de concretar una transferencia.

También, agilizará la percepción de aranceles y el pago de impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito y permitirá que las personas involucradas en el trámite registral puedan verificar la existencia de posibles deudas relacionadas a impuestos y tasas vinculados a la radicación y transferencia de dominio de los automotores.

Al mismo tiempo permitirá chequear el estado de multas por infracciones de tránsito, con lo cual aportará claridad y transparencia a la operación registral”.

Desde el 1 de noviembre próximo, siempre que las jurisdicciones hayan completado la implementación y adecuación de sus sistemas, Vupra será la plataforma de pago de transacciones del Registro Automotor, y de consulta de saldos impositivos y de multas.

