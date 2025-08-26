Aumentó 27% la indigencia en CABA. Cuestionan al ministro Gabriel Mraida

En CABA es gestión cuestionada

Las organizaciones sociales no solo refutan la estrategia de culpar a otra jurisdicción, sino que advierten que el problema es aún más grave.

El 3° Censo Popular, cuyos datos preliminares se conocieron en julio, elevó la cifra total a 11.890 personas, un 64% más que en 2019. De ese total, un dato alarmante refleja la aceleración de la crisis: el 38% de las personas quedó en la calle hace menos de un año.

Acompañan especialistas del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), quienes vinculan el fenómeno a la "crisis habitacional y económica", la desregulación de alquileres y los desalojos, factores que no distinguen domicilios de origen.

Qué dice el ministro

Mientras el ministro defiende su política de paradores ("Tenemos 50 paradores", "dan las cuatro comidas"), el dato oficial señala que la gente viviendo en la vereda está en su máximo histórico, así pone en duda la efectividad o capacidad de dicho sistema.

El CELS también opina

De acuerdo con el CELS la crisis se enmarca, en la decisión del Gobierno nacional de transferir toda la responsabilidad a las jurisdicciones, una medida que, según la organización "rompió con el espíritu de la ley nacional que buscaba crear políticas coordinadas y no una mera derivación de la problemática".

