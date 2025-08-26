Se profundiza el default de Surcos (ahora con sus ONs Serie XII)

Hoy, un año y medio después, el mismo vehículo que debía simbolizar responsabilidad ambiental y financiera es sinónimo de riesgo extremo y recupero incierto.

Cronología de un derrumbe anunciado

Desde enero, la firma encadena hechos relevantes que anticipaban el final. Comunicados en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto fueron marcando el deterioro. Cada mes un nuevo aviso, cada semana más incertidumbre.

El de hoy solo confirma lo que los inversores ya descontaban: Surcos está en caída libre.

Qué implica para los bonistas

El Evento de Incumplimiento (default) ya está consumado.

ya está consumado. Los tenedores pasan a ser acreedores concursales y deben esperar el trámite judicial.

y deben esperar el trámite judicial. El horizonte de pago es indefinido y sujeto a lo que la firma pueda proponer y el juez homologue.

y sujeto a lo que la firma pueda proponer y el juez homologue. La capacidad de recupero luce acotada: si no hay caja para pagar medio millón de dólares, ¿qué margen queda para un programa de US$100 millones?

Señales de debilidad extrema

La magnitud del impago no es lo que preocupa, sino lo que revela. No poder cancelar US$27 mil en intereses muestra una crisis de liquidez terminal. Si no hay margen para cubrir sumas tan reducidas, la confianza del mercado se derrumba. El default deja a la agroquímica sin credibilidad y expuesta a un proceso largo, costoso y desgastante.

De esta forma, Surcos profundiza su crisis y deja a sus acreedores atrapados en un concurso sin garantías. El default en su serie sostenible golpea la confianza en todo el mercado de corporativos locales, donde la promesa de sustentabilidad se estrella contra la realidad de la caja. La foto es clara: incumplimiento consumado, pagos en pausa y futuro atado a un proceso judicial que será, en el mejor de los casos, lento y con pérdidas.

