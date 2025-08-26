Surcos volvió a encender alarmas en el mercado al reconocer que no honrará dos pagos clave de sus Obligaciones Negociables (ONs) Serie XII Clase A. La compañía ni siquiera puede cubrir montos menores dentro de su esquema global de hasta US$100 millones. El aviso a CNV, BYMA y A3 Mercados oficializa lo que ya era evidente.
EN CONCURSO PREVENTIVO
Se profundiza el default de Surcos (ahora con sus ONs Serie XII)
Surcos volvió a encender alarmas en el mercado al reconocer que no honrará dos pagos clave de sus Obligaciones Negociables (ONs) Serie XII Clase A.
El argumento es repetido. Surcos recuerda que está en concurso preventivo bajo la Ley 24.522, por lo que todo queda englobado en ese paraguas judicial. En criollo, los acreedores deberán ir al expediente, verificar créditos y esperar un acuerdo. Mientras tanto, los pagos comprometidos quedan en el limbo.
La serie “sostenible” que no se sostiene
Lo más irónico es que el default golpea a una serie sostenible, diseñada para alinear financiamiento con criterios ESG. El programa se presentó con bombos en febrero de 2024, bajo el techo de US$100 millones.
Hoy, un año y medio después, el mismo vehículo que debía simbolizar responsabilidad ambiental y financiera es sinónimo de riesgo extremo y recupero incierto.
Cronología de un derrumbe anunciado
Desde enero, la firma encadena hechos relevantes que anticipaban el final. Comunicados en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto fueron marcando el deterioro. Cada mes un nuevo aviso, cada semana más incertidumbre.
El de hoy solo confirma lo que los inversores ya descontaban: Surcos está en caída libre.
Qué implica para los bonistas
- El Evento de Incumplimiento (default) ya está consumado.
- Los tenedores pasan a ser acreedores concursales y deben esperar el trámite judicial.
- El horizonte de pago es indefinido y sujeto a lo que la firma pueda proponer y el juez homologue.
- La capacidad de recupero luce acotada: si no hay caja para pagar medio millón de dólares, ¿qué margen queda para un programa de US$100 millones?
Señales de debilidad extrema
La magnitud del impago no es lo que preocupa, sino lo que revela. No poder cancelar US$27 mil en intereses muestra una crisis de liquidez terminal. Si no hay margen para cubrir sumas tan reducidas, la confianza del mercado se derrumba. El default deja a la agroquímica sin credibilidad y expuesta a un proceso largo, costoso y desgastante.
De esta forma, Surcos profundiza su crisis y deja a sus acreedores atrapados en un concurso sin garantías. El default en su serie sostenible golpea la confianza en todo el mercado de corporativos locales, donde la promesa de sustentabilidad se estrella contra la realidad de la caja. La foto es clara: incumplimiento consumado, pagos en pausa y futuro atado a un proceso judicial que será, en el mejor de los casos, lento y con pérdidas.
