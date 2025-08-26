Ángel Di María ha sido el nombre destacado de la reciente fecha 6 del Torneo Clausura. El Fideo metió un golazo de tiro libre para darle el triunfo a Rosario Central en el clásico ante Newell´s. Con el tanto, inatajable para el arquero leproso, el volante fue completamente ovacionado por todo el Gigante de Arroyito.
FANTASMAS
Di María con humor ácido por el "favoritismo" con Central: "Hubiese pedido todo"
Ángel Di María se defendió de los cuestionamientos por los arbitrajes que favorecen a Central. El Fideo ironizó con Chiqui Tapia. Qué fue lo que dijo.
Sin embargo, más allá del idilio entre Di María y Central, la leyenda de la Selección Argentina y el conjunto Canalla han sido foco de sospechas, algunas más infundadas que otras, por supuestos favoritismos.
En una conferencia de prensa que dio para medios locales, Ángel Di María se encargó de despejar fantasmas. Al elenco dirigido por Ariel Holan, que marcha sexto en la Zona B, le achacan dos aspectos puntuales: por un lado, los dos controversiales penales que tuvo el Canalla en lo que va del campeonato; por otro, que el equipo rosarino ha jugado siempre los sábados por pedido expreso del Fideo.
Ángel Di María: "Yo no llamo a Chiqui Tapia para decirle que nos ponga los sábados"
En sus declaraciones en conferencia de prensa, Angelito se lo tomó con mucha calma. "Ya estoy acostumbrado a que siempre me metan en todos los quilombos. Lo de los penales siempre es lo mismo: se habla mucho más cuando hay un jugador importante. Los 2 penales que tuvimos, fueron claros. Si tuviésemos una ayuda, estaríamos primeros", dijo sobre las infracciones dentro del área, disparos de los que se ha hecho cargo siempre él.
Y comparó: "Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel".
Los penales a favor de Central pueden ser más o menos discutibles. Sus sanciones pueden despertar dudas sobre si legitimidad. Lo que resulta más insólito es la teoría de que el Canalla solo juega los sábados porque a Di María le gusta descansar los domingos.
Desde hace algunas semanas que la versión comenzó a circular por redes sociales, fundadas en la realidad irrefutable que es que Rosario Central ha disputado sus seis partidos del Clausura siempre un sábado. Las redes sociales, ese microclima que puede ser un lugar de refugio para la democracia como un sitio de las hipótesis más disparatadas, el lenguaje más cruel y las acusaciones más filosas.
Di María se lo tomó así, como una hipótesis disparatada. "Yo no llamo a Chiqui (Tapia) para decirle que nos ponga los sábados", se defendió, para después rematar: "Prefiero dormir la siesta y jugar a la noche pero me toca a las 4 de la tarde. Hubiera pedido todo en ese caso".