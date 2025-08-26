Di María con humor ácido por el "favoritismo" con Central: "Hubiese pedido todo"

Y comparó: "Si hablamos de eso, deberíamos hablar del gol de Boca contra Banfield, que para mí fue falta antes del gol de Merentiel".

Los penales a favor de Central pueden ser más o menos discutibles. Sus sanciones pueden despertar dudas sobre si legitimidad. Lo que resulta más insólito es la teoría de que el Canalla solo juega los sábados porque a Di María le gusta descansar los domingos.

2025_08_250823727-scaled Di María ha vuelto a su casa FOTO: (X/REDES@LigaAFA)/NA

Desde hace algunas semanas que la versión comenzó a circular por redes sociales, fundadas en la realidad irrefutable que es que Rosario Central ha disputado sus seis partidos del Clausura siempre un sábado. Las redes sociales, ese microclima que puede ser un lugar de refugio para la democracia como un sitio de las hipótesis más disparatadas, el lenguaje más cruel y las acusaciones más filosas.

Di María se lo tomó así, como una hipótesis disparatada. "Yo no llamo a Chiqui (Tapia) para decirle que nos ponga los sábados", se defendió, para después rematar: "Prefiero dormir la siesta y jugar a la noche pero me toca a las 4 de la tarde. Hubiera pedido todo en ese caso".

+ de Golazo24