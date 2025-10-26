26-O: La principal incógnita no es si Milei gana o pierde

En Santa Fe, en tanto, el peronismo podría dar la sorpresa de la mano de la dirigente progresista Caren Tepp. Milei cerró la campaña en Rosario y allí apuntó contra la versión local de Fuerza Patria a la que le colgó la novedosa etiqueta de “comunismo castro-chavista”. Hubo también insultos de los asistentes para el gobernador Maximiliano Pullaro, que el Presidente dejó pasar, y un ataque al Congreso, al que calificó de “destituyente”. Se trata de un combo que dispara las alarmas sobre si Milei tiene o no una vocación real de sentarse a negociar gobernabilidad con los jefes provinciales, como se lo reclaman el FMI y la Casa Blanca, sostenes de lo que queda del programa económico de Milei y Luis Caputo.

Es que la incógnita trasciende el mero resultado. Para distintos analistas, lo más importante no es si Milei ganó o perdió el 26-O si no qué hará con lo que sea que ocurra. Es probable que en la sumatoria por sello la LLA sea el espacio con más votos a nivel nacional, aunque no supere el 35% de los sufragios. ¿Cuál será la postura de Milei en ese escenario? ¿Admitirá que perdió un enorme caudal de votos desde aquel 56% del balotaje de 2023 y replanteará su modelo o, por el contrario, se mostrará triunfal y reivindicado en su gestión y formas? Hay que remarcar que el Presidente, ante la imposibilidad de “pintar el país de violeta”, se fijó una vara bastante baja para este domingo. Dijo en una entrevista que un buen resultado sería consolidar el tercio que le permita sostener los vetos a las leyes que eventualmente apruebe la oposición. Es una meta muy pobre para un gobierno que se presenta bajo una épica desproporcionada y que cuenta las reformas que hizo en decenas de miles, aunque ninguna tenga detrás una ley que la vuelva permanente.

Aún en las proyecciones optimistas, LLA queda lejos del quórum propio por lo que estará obligada a negociar acuerdos para transformar en leyes sus proyectos de reforma laboral, tributaria y previsional. Pero ese apoyo dependerá de la fortaleza que el oficialismo consiga este 26/10. ¿O qué gobernador dará sus votos en respaldo de una administración que se revele altamente impopular en las urnas?

La misma pregunta se podría hacer sobre Donald Trump. El presidente de USA dijo que su ayuda está condicionada al resultado electoral. Se calcula que el Tesoro que maneja Scott Bessent ya puso US$2.000 millones para contener la corrida cambiaria que es incesante y dejó al dólar al borde del techo de la banda cambiaria. ‘Toto’ Caputo jura que el sistema de flotación continuará después de las elecciones. Nadie le cree, entonces siguen comprando las divisas que pone el ‘Tío Scotty’. ¿Cuánto puede durar esa dinámica? Los demócratas presionan para que no se dilapiden recursos de los contribuyentes norteamericanos. Por eso Trump debe ajustar su discurso y decir que la Argentina es un paciente terminal que “se está muriendo”.

Milei, en cambio, sigue hablando sin ruborizarse del “milagro argentino”. Fueron palabras usadas en el comunicado que anunció la designación de Pablo Quirno como reemplazo de Gerardo Werthein, quien se fue de la cancillería peleado con Santiago Caputo, que le habría hecho algunas zancadillas - “operaciones”, decían alrededor de ‘Gerry’- a partir del traspié de la visita de Milei a la Casa Blanca, donde la postal histórica que se pretendía terminó consumida en una serie de aclaraciones sobre qué quiso decir Trump respecto de las elecciones.

La salida de Werthein, a escasos días de los comicios, puso los pelos de punta en la Casa Rosada. No es el tipo de noticia que lleve tranquilidad sobre el estado de un gobierno puertas adentro. Se le sumó la confirmación de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, aunque esta se daba por descontada desde hacía meses. Habrá más cambios a partir de la salida de Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) para asumir en el Congreso. Cambios adicionales surgirán del resultado de este domingo. Lo admitió Milei.

"El 26 a la noche con todos los números veré qué tipo de entramado necesito", dijo. Mauricio Macri, que sólo hizo campaña por su mano derecha Fernando de Andreis, que va 5to en la lista porteña de la alianza LLA-PRO, está expectante sobre si el mandatario abrirá su gabinete a aliados.

La versión insistente de los últimos días es que Santiago Caputo asumiría como jefe de Gabinete. Fue uno de los motivos que esgrimió Werthein cuando filtró que se iba. Pero la designación de Quirno en la cancillería fue un movimiento fuera de radar que volvió imprevisible cualquier nuevo reacomodamiento. ¿Y si Karina Milei se impone e instala a Manuel Adorni como jefe de Gabinete? Como sea, cualquier hipótesis prescinde de Guillermo Francos, a quien ya ven fuera del gabinete, eventualmente en una embajada. Es otro enemistado con Santiago Caputo, quien le hace decir a su amigo Barry Bennet, lobbista republicano, que tiene el apoyo de Washington para la jefatura de Gabinete.

Hasta ahora, lo único palpable es que la designación de Quirno, quien era secretario de Finanzas, es un respaldo al ministro Luis Caputo, lo que implica una ratificación del rumbo económico. “Miren lo contento que estoy con el equipo económico que tuve que cambiar el canciller y puse a alguien del propio equipo de Toto”, dijo el Presidente en el agasajo al CEO del J.P Morgan, donde Caputo, Quirno y Santiago Bausili (BCRA) hicieron carrera. Milei cerró filas con el programa económico. En horas más se conocerá el veredicto de las urnas.

