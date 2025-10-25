Murió histórico secretario general de Luz y fuerza

El dirigente sindical Carlos Elvio Alderete, histórico referente del gremio Luz y Fuerza, falleció a los 92 años. El sindicalista desarrolló gran parte de su trayectoria política en Salta, fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín y más tarde interventor del PAMI bajo la presidencia de Carlos Menem.
El ex titular de Luz y Fuerza -quien falleció el viernes pero la noticia se conoció el sábado 25/10- fue una figura destacada del sindicalismo argentino durante las décadas de 1980 y 1990, con una extensa carrera vinculada al movimiento obrero y la gestión pública.
Sus compañeros de la CGT lo recordaron
Héctor Daer (Sanidad) señaló
Juan Carlos Schmid ( Dragados y Balizamiento) remarcó por X
En tanto, la regional Patagonia del Sindicato Luz y Fuerza (LYF) emitió un comunicado ante el fallecimiento del dirigente sindical.
“Su voz representó la dignidad de miles de Trabajadores que, desde cada rincón del país, confiaron en su claridad, su firmeza y su espíritu solidario”, describió LYF sobre la figura de Alderete.
Y añadió que fue “un hombre de convicciones profundas”, que “entienden que la verdadera militancia nace del servicio y se sostiene en la fe en el otro”, destacaron desde el gremio.
