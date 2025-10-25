Murió histórico secretario general de Luz y fuerza

Con pesar me sumo al dolor por el fallecimiento del querido compañero Carlos Alderete. Su entrega a la lucha de los trabajadores de la energía y a la unidad sindical permanecerá como legado”, Mi más sincero pésame y de todos los trabajadores de Dragado Y Balizamiento por la pérdida del compañero Carlos Alderete, histórico dirigente LYF. Siempre estaremos en deuda con quien reconoció nuestras luchas y nos otorgó la personería gremial

Juan Carlos Schmid ( Dragados y Balizamiento) remarcó por X

En tanto, la regional Patagonia del Sindicato Luz y Fuerza (LYF) emitió un comunicado ante el fallecimiento del dirigente sindical.

“Su voz representó la dignidad de miles de Trabajadores que, desde cada rincón del país, confiaron en su claridad, su firmeza y su espíritu solidario”, describió LYF sobre la figura de Alderete.

Y añadió que fue “un hombre de convicciones profundas”, que “entienden que la verdadera militancia nace del servicio y se sostiene en la fe en el otro”, destacaron desde el gremio.

