La prensa internacional coincidió en presentar las elecciones de medio término en la Argentina como un “plebiscito” para la gestión del presidente Javier Milei.
Para la prensa internacional las legislativas resultan un "plebiscito"
Medios de Francia, Alemania, los Estados Unidos y Reino Unido, buscaron explicaciones en Buenos Aires sobre los resultados del 26/10. Hablan de "plebiscito"
Así lo remarcaron medios de los Estados Unidos como la CNN o los europeos dw, France 24 y BBC, de Alemania, Francia y Reino Unido.
CNN
“Las elecciones legislativas del domingo son vitales para los próximos dos años del Gobierno de Milei”, tituló CNN en español una entrevista de Carmen Aristegui a Daniel Zovatto.
El medio indicó que Milei “venía bien en las encuestas”, pero ahora “se le está complicando porque a un buen sector de la sociedad argentina se le está terminando la paciencia”.
Recuerda que la gestión controló la inflación y logra “algunos progresos en la macroeconomía”, pero se deterioró el poder adquisitivo, hay desempleo y gan parte de la sociedad argentina “no llega a fin de mes”, lo que redunda en una “situación social es muy angustiante”.
“Los escándalos de corrupción le salpicaron muy cerca, incluído el de su propia hermana. Trump está ayudando a Milei no a la Argentina", recordó el entrevistado Zovatto
BBC
Por su parte, la BBC se pregunta “¿Cómo puede una elección legislativa en Sudamérica volverse tan trascendente que hasta Washington busca influir en ella?”
El medio británico señala
La DW alertó:
“Elecciones legislativas en la Argentina: Milei bajo presión”, al tiempo que citó testimonios de Marcela Pagano, diputada que decidió romper con La Libertad Avanza.
El sitio alemán comenta que “Pagano no se anda con rodeos” cuando marca que “Milei se habría rodeado de oportunistas y aduladores”.
El sitio también consultó al analista político Sergio Berensztein, quien sostuvo:
France 24 tituló:
El sitio francés describe la importancia de la provincia de Buenos Aires y recuerda a José Luis Espert, quien figura como cabeza de la lista oficialista en el distrito pero no compite después de que "una investigación judicial y acusaciones en la prensa de estar ligado al narcotráfico" lo obligaron a renunciar a su candidatura.
Luego sumó
El medio francés termina su análisis así cuando se refiere a uno de los problemas que afronta la Argentina:
Se anticipó en más de 24 horas a los medios citados la agencia de noticias Reuters con un artículo referido a los reclamos de los jubilados que se manifiestan semanalmente en Plaza Congreso.
“Jubilados al borde del colapso: los jubilados argentinos protestan”, titula en primera plana reuters.com, en horas que la Argentina transita por el periodo de veda electoral. Refleja la agencia de noticias NA
El artículo detalla la pelea que llevan adelante los trabajadores retirados y aporta los testimonios de quienes asisten a los encuentros de los miércoles en Congreso.
La publicación está acompañada por una imagen de los carteles que llevan las personas de la tercera edad a la plaza y de las firmas de dos columnistas de la agencia noticiosa dedicada a temas internacionales, con especial énfasis en económica.
