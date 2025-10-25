Para la prensa internacional las legislativas resultan un "plebiscito"

“Los escándalos de corrupción le salpicaron muy cerca, incluído el de su propia hermana. Trump está ayudando a Milei no a la Argentina", recordó el entrevistado Zovatto

image Javier Milei en uno de los actos que la dirigencia de LLA armó para sus militantes

BBC

Por su parte, la BBC se pregunta “¿Cómo puede una elección legislativa en Sudamérica volverse tan trascendente que hasta Washington busca influir en ella?”

El medio británico señala

Para el presidente argentino, Javier Milei, un economista libertario que recibe apoyo directo de su par estadounidense, Donald Trump, se trata de su prueba más delicada en los casi dos años que lleva de mandato

La DW alertó:

“Elecciones legislativas en la Argentina: Milei bajo presión”, al tiempo que citó testimonios de Marcela Pagano, diputada que decidió romper con La Libertad Avanza.

El sitio alemán comenta que “Pagano no se anda con rodeos” cuando marca que “Milei se habría rodeado de oportunistas y aduladores”.

El sitio también consultó al analista político Sergio Berensztein, quien sostuvo:

Tampoco es que un triunfo (de Milei) solucione los problemas. El gobierno tiene que modificar la forma en la cual el presidente Milei administró el poder, muy confrontativo

France 24 tituló:

"Elecciones en la Argentina: los partidos cierran campaña, de cara a lo que promete ser un plebiscito para Milei".

El sitio francés describe la importancia de la provincia de Buenos Aires y recuerda a José Luis Espert, quien figura como cabeza de la lista oficialista en el distrito pero no compite después de que "una investigación judicial y acusaciones en la prensa de estar ligado al narcotráfico" lo obligaron a renunciar a su candidatura.

Luego sumó

Estos comicios pasarían desapercibidos en condiciones normales, pero se han convertido en una especie de referendo sobre la gestión de Milei y en un test a la fuerza del peronismo, el histórico movimiento político argentino que acaba de cumplir 80 años

El medio francés termina su análisis así cuando se refiere a uno de los problemas que afronta la Argentina:

La deuda externa bruta se situó en el segundo trimestre de 2025 en 305.043 millones de dólares, la más alta desde 1994

Se anticipó en más de 24 horas a los medios citados la agencia de noticias Reuters con un artículo referido a los reclamos de los jubilados que se manifiestan semanalmente en Plaza Congreso.

“Jubilados al borde del colapso: los jubilados argentinos protestan”, titula en primera plana reuters.com, en horas que la Argentina transita por el periodo de veda electoral. Refleja la agencia de noticias NA

El artículo detalla la pelea que llevan adelante los trabajadores retirados y aporta los testimonios de quienes asisten a los encuentros de los miércoles en Congreso.

La publicación está acompañada por una imagen de los carteles que llevan las personas de la tercera edad a la plaza y de las firmas de dos columnistas de la agencia noticiosa dedicada a temas internacionales, con especial énfasis en económica.

