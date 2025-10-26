Los inversores prevén que gana LLA y se desploma el dólar cripto 5%

Datos preliminares: El gobierno habría hecho de buena a muy buena elección y el dólar cripto cae fuerte.- Datos preliminares: El gobierno habría hecho de buena a muy buena elección y el dólar cripto cae fuerte.-

El economista Salvador Di Stefano, afín al gobierno nacional, escribió:

Mañana tendremos suba del mercado en pesos, y caída del dólar, la suba en dólares de las carteras será muy importante. Es el comienzo de un nuevo mercado. Mañana tendremos suba del mercado en pesos, y caída del dólar, la suba en dólares de las carteras será muy importante. Es el comienzo de un nuevo mercado.

Otros, rieron ante la premura de los financistas de querer llegar a una conclusión y accionar antes de esperar los resultados oficiales:

Maxi Rivero escribió:

En Argentina hacen boca de urna viendo la cotización del dólar cripto. Nunca te defrauda ese país! En Argentina hacen boca de urna viendo la cotización del dólar cripto. Nunca te defrauda ese país!

En el caso de que se de una victoria de La Libertad Avanza, Estados Unidos llevaría adelante el salvataje via swap de Arentina. Con eso, los inversores tendrían más seguridad de que cobrarán sus inversiones y por eso, cae la demanda de dólares.

Así, mañana no habría grandes movimientos en el mercado cambiario ni la necesidad de una intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni del Tesoro de Estados Unidos, que en teoría iba a intervenir hasta hoy, 26/10.

Sin embargo, aún queda abierta una pregunta: ¿estará dispuesto Donald Trump a pagar el precio político de rescatar a los inversores que compraron bonos de Argentina? Las críticas que recibe el mandatario estadounidensede la oposición demócrata y de diversos sectores productivos y sociales son cada vez mayores.

