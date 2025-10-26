Las elecciones legislativas no solo traen consecuencias políticas en el Congreso y en la conformación del gabinete nacional. El mercado financiero también está a la espera de los resultados. Tal como dijo el presidente Donald Trump, el rescate a Argentina llegaría solo si LLA gana las elecciones. Por el momento, el dólar cripto cayó 5%.
DÓLAR CRIPTO Y ELECCIONES
Los inversores prevén que gana LLA y se desploma el dólar cripto 5%
El mercado financiero ve un triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de hoy y se derrumba el dólar cripto sin siquiera tener los datos oficiales.
Aunque aún no hay datos oficiales, ya comenzaron a circular resultados de mesas especificas y algunas estimaciones de los partidos políticos. Tan solo con eso, los tenedores de dólar cripto ya comenzaron a reaccionar. Recién a las 21h se comenzará a divulgar los resultados oficiales y ahí se verá si esta tendencia se mantiene o cambia.
El dólar cripto bajó de $1.565 a las 16:30 h a menos de $1.484,86 a las 20 h. Esto es una caída del 5,11%.
Las reacciones en redes sobre el dólar
En las redes sociales, economistas y financistas reaccionaron así:
Christian Buteler escribió:
El economista Salvador Di Stefano, afín al gobierno nacional, escribió:
Otros, rieron ante la premura de los financistas de querer llegar a una conclusión y accionar antes de esperar los resultados oficiales:
Maxi Rivero escribió:
En el caso de que se de una victoria de La Libertad Avanza, Estados Unidos llevaría adelante el salvataje via swap de Arentina. Con eso, los inversores tendrían más seguridad de que cobrarán sus inversiones y por eso, cae la demanda de dólares.
Así, mañana no habría grandes movimientos en el mercado cambiario ni la necesidad de una intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ni del Tesoro de Estados Unidos, que en teoría iba a intervenir hasta hoy, 26/10.
Sin embargo, aún queda abierta una pregunta: ¿estará dispuesto Donald Trump a pagar el precio político de rescatar a los inversores que compraron bonos de Argentina? Las críticas que recibe el mandatario estadounidensede la oposición demócrata y de diversos sectores productivos y sociales son cada vez mayores.
